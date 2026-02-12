El Rayo-Atlético de este domingo se diputará en Butarque

Madrid, 12 feb (EFE).- El partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports (Primera División), previsto para este domingo 15 de febrero a las 16.15 horas, se disputará en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, según anunció este jueves LaLiga. EFE

