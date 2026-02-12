Espana agencias

El presidente del Sevilla dice que no pueden fichar a Sergio Ramos "aunque juegue gratis"

Guardar

Sevilla, 12 feb (EFE).- El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, aseguró este jueves que no se han planteado la contratación de un jugador que actualmente esta libre, como Sergio Ramos, porque el club tiene un "límite" salarial y que "LaLiga te computa una serie de condiciones aunque quiera jugar gratis".

"Todo el mundo sabe el cariño que le tengo, lo que peleé para que viniera y también para que se quedara con nosotros. Pero para mí es incompatible analizar la situación económica para ser el dueño del club -interés del futbolista para que una sociedad en la que participa pueda comprar las acciones del Sevilla- y que pueda jugar. Además, no tenemos límite y LaLiga te computa una serie de condiciones aunque quiera jugar gratis", argumentó Del Nido en declaraciones a Canal Sur Radio.

Sobre esa posibilidad de la venta del Sevilla a Sergio Ramos, explicó que se han interesado en "conocer la situación del club" pero que él está "centrado en el día a día y, durante este proceso de venta, alguien tiene que dirigir al club, que puede durar un día, un mes, un año, año y medio...".

El presidente sevillista, sobre la situación deportiva del equipo, en la pelea por no descender de categoría, comentó que el pasado verano, cuando planificó la temporada con el director deportivo, Antonio Cordón, y el entrenador, el argentino Matías Almeyda, eran "conscientes" de que se podían dar estas circunstancias "o parecidas" pero que están "convencidos" de que lo van "a sacar adelante".

"Yo con Matías, al igual que Antonio, hablo todos los días. Está fuerte -entrenador-, es un luchador y es la persona ideal para liderar este Sevilla. Lo ha ganado todo en el mundo del fútbol al igual que Antonio y ambos han salido de su zona de confort para venir aquí. Haciendo magia para inscribir a un futbolista, con todas las limitaciones que impone LaLiga", afirmó.

"Como presidente tengo la conciencia tranquila de cumplir una hoja de ruta, reduciendo los gastos que no se pueden asumir al no estar en 'Champions'", aseguró Del Nido, quien también se refirió a los cánticos contra él que se escuchan desde la grada del Sánchez-Pizjuán durante los partidos.

"Una cosa es que te cante tu campo 'Junior, vete ya' y otra cosa es 'Junior, muérete'. Que te deseen la muerte no es agradable y entiendo que todo el mundo lo tiene que condenar. Yo no tengo que decirle nada a la afición, pero muchas veces, cuando me acuesto, la cabeza me dice si me merece la pena seguir, pero acepto ser el malo de esta película y lo hago por responsabilidad", subrayó.

El máximo dirigente sevillista añadió al respecto que "podría salir corriendo, pero mientras tenga el apoyo del Consejo de Administración" seguirá tomando las decisiones que entiende "que son las mejores para el club, se entiendan o no se entiendan".

"Tomo decisiones para garantizar la supervivencia del club. Aunque sea duro, las decisiones que tomamos son las necesarias para el Sevilla", dijo Del Nido, quien precisó que "el Sevilla ha trabajado los mecanismos oportunos para no encontrarse en causa de disolución". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Puigdemont reprocha al PSOE haber desbloqueado la ley de la multirreincidencia tras romper con ellos

El exmandatario catalán cuestiona la actuación del bloque socialista en la Cámara Baja, señalando que priorizan intereses políticos y advirtiendo que, según él, sus socios “acaban frenando los trenes de Cataluña”, según afirmó en redes sociales

Puigdemont reprocha al PSOE haber

Pedro Sánchez preside el lunes la firma del acuerdo para subir el SMI un 3,1 % en 2026

Infobae

Vollering, a revalidar el título en la última etapa tras la suspensión de la del sábado

Infobae

Matías Vecino: "Hubiera sido injusto irnos con una derrota"

Infobae

Manolo González: "Estoy contento por remontar, pero debemos cerrar el área de una vez"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

Los expertos jurídicos del Govern

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa