El PP da el primer paso para llevar a Sánchez al Constitucional por no acudir al Senado

Madrid, 12 feb (EFE).- El PP llevará al próximo pleno del Senado, el 18 febrero, un conflicto de atribuciones por la "incomparecencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno extraordinario celebrado el 29 de enero para abordar los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"Si en el plazo de un mes desde la aprobación del requerimiento Pedro Sánchez no comparece en el Senado, acudiremos al Tribunal Constitucional", ha advertido en un comunicado la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García.

En esta legislatura los populares han impulsado desde el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta, once conflictos de atribuciones contra el Gobierno y contra el Congreso. Este sería el primer conflicto en democracia que afecta directamente al presidente del Gobierno, afirman.

Según Alicia García, el pasado 29 de enero Sánchez incumplió su "obligación legal, parlamentaria y moral" de acudir al pleno extraordinario del Senado donde le había citado el PP y en el que compareció el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sánchez decidió comparecer en el pleno del Congreso, en una sesión que se celebró finalmente ayer miércoles, en el primer pleno ordinario de la Cámara Baja.

"En España la ley es igual para todos. Nadie está por encima del Parlamento, nadie está por encima de la Constitución; ni siquiera el presidente del Gobierno", recalca la portavoz del PP, quien insiste en que el control parlamentario no es una "cortesía", sino una obligación democrática.

Entre los argumentos jurídicos de su iniciativa, los populares sostienen que Sánchez impidió al Senado ejercer la función de control que tienen constitucionalmente encomendada.

La Constitución, afirma el PP, atribuye esa competencia a las Cortes Generales y establece que las Cámaras puede reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

El PP, que solicitó la comparecencia del presidente en un pleno extraordinario, recuerda que el jefe del Ejecutivo comparece a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, acuerdo que, sostiene, fue incumplido. EFE

