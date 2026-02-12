Espana agencias

El PP califica de humo el fondo soberano y acusa al Gobierno de incapacidad para gestionar

Madrid, 12 feb (EFE).- El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha calificado de "humo" y "propaganda" el fondo soberano "España Crece" anunciado por el Gobierno, y le ha acusado de ser "incapaz de gestionar" las ayudas llegadas desde Bruselas en el marco del Plan de Recuperación.

Así, el PP ha anunciado que presentará mañana 119 iniciativas parlamentarias (97 preguntas escritas, 21 solicitudes de comparecencia y una solicitud de informe) para que el Gobierno explique "la perdida de ambición inicial" con el plan, ya que ha renunciado a muchos de los proyectos planteados.

Nadal ha mantenido este jueves un encuentro con los medios para fijar posición sobre el citado fondo soberano, dotado con 10.500 millones de euros y con vocación de movilizar hasta 120.000 millones con el objetivo de mantener el empuje de los fondos europeos Next Generation, según explicó el Ejecutivo.

El dirigente popular ha querido recordar que el Gobierno tenía asignados inicialmente 83.000 millones de euros de fondos europeos en forma de préstamos y de ellos ya ha tenido que devolver 60.000 por ser "incapaz de ejecutarlos", lo que es un "fracaso absoluto".

Así, "el único objetivo real" del fondo soberano es no tener que devolver otros 10.000 millones de euros, evitar "que las cuentas salgan tan horribles" y un "escándalo monumental" por tener que devolverlo todo, ha añadido.

A su juicio, este fondo soberano tiene "los mismos objetivos" que tenía el plan de recuperación, un plan que "no ha podido ejecutar", además de que el Ejecutivo "vende unas capacidades de financiación y de apalancamiento que son inverosímiles".

En definitiva, ha acusado al Ejecutivo de "crear un instrumento financiero a su disposición que no va a tener ningún impacto sobre la economía española, sobre su crecimiento y sobre la productividad", como tampoco lo ha tenido "ninguno de los instrumentos que ha otorgado Bruselas hasta ahora".

Así, ha lamentado que el grado de ejecución de los fondos europeos "es muy bajo", además de que "no han tenido ningún impacto sobre la inversión española", ya que "es la misma que en 2018 y 2019" y "no hay variación". EFE

