El PNV ve posibles acuerdos en la legislatura pese a que está "muy complicada"

Madrid, 12 feb (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado este jueves que, aunque la legislatura está "muy complicada", todavía son posibles acuerdos sobre los "problemas reales" que afectan a la ciudadanía.

"Como se ha visto hoy, también son posibles acuerdos entre diferentes sensibilidades cuando hay un problema real al que mirarle a la cara", ha apuntado en declaraciones a los medios en el Congreso, tras la aprobación de una proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia.

Vaquero ha afirmado que aunque es "evidente" que la legislatura "está muy complicada" y "no hay acuerdos" por la "mayoría negativa" en estos momentos en la Cámara, todavía hay espacio para pactos puntuales.

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV y el voto en contra de la mayoría de los socios de Gobierno esta norma que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos.

"Lo que hemos hecho es mirar a la cara al problema sin populismos, sin demagogias y sin crear alarmismos", ha dicho Vaquero.

La portavoz vasca ha reclamado que, en lugar de preguntarles a aquellos que han votado a favor por qué lo han hecho, habría que preguntarle a aquellos que no lo han hecho por qué no quieren "hacerle frente a unos problemas reales".

La aprobación de esta propuesta de Junts, que estuvo durante más de un año encallada en el Congreso, se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE al partido de Carles Puigdemont, que se enmarca en la serie de guiños que están haciendo a sus socios de investidura para intentar seguir contando con su apoyo. EFE