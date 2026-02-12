Espana agencias

El Parlament reivindica que Cataluña pueda recaudar el IRPF, con el voto a favor del PSC

Guardar

Barcelona, 12 feb (EFE).- El pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado este jueves una resolución de ERC que reivindica que esta comunidad pueda recaudar el IRPF, como siguiente paso para lograr una financiación autonómica "justa y singular".

La iniciativa, que se ha votado en el marco del debate monográfico sobre la crisis del ascensor social, ha contado con los votos a favor del PSC-Units, ERC y Comuns, mientras que Junts, el PP, Vox y la CUP han votado en contra y Aliança Catalana se ha abstenido.

Precisamente, la habilitación legal a la Generalitat para recaudar el IRPF es una condición de ERC para sentarse a negociar los presupuestos catalanes y estatales y las conversaciones con el PSOE están encalladas.

El texto manifiesta que la nueva propuesta de financiación pactada entre el Gobierno y ERC que prevé 4.700 millones de euros más al año para Cataluña tiene que ser "el primer paso hacia un modelo en el que la Generalitat pueda gestionar y recaudar todos los impuestos generados en Cataluña y que, por este motivo, más allá del incremento sustancial de recursos, hay que hacer posible este modelo justo y singular".

Como siguientes pasos a concretar, la resolución señala la habilitación legal a la Generalitat para que pueda recaudar el IRPF, reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) e impulsar el consorcio de inversiones para garantizar que se ejecutan las inversiones del Estado en Cataluña.

Además, se ha aprobado, con los votos de PSC, Junts, Comuns, CUP y Aliança, una resolución de ERC que denuncia el "déficit fiscal estructural" de Cataluña y apuesta por que Cataluña pueda recaudar y gestionar todos los impuestos para subsanar esta situación.

Con los votos del PSC, ERC, Comuns y CUP también se ha aprobado una iniciativa de los socialistas que pide "favorecer la aprobación e impulsar la implementación" del nuevo modelo de financiación para Cataluña, a la vez que los tres socios de la investidura han respaldado una resolución de Comuns que reclama "acelerar" la aprobación del nuevo sistema y reforzar la ATC.

Por otro lado, se ha tumbado una propuesta de Junts que instaba al Govern a negociar un nuevo modelo de financiación "en forma de concierto económico, que se aplique en Cataluña mediante una ley específica que regule su funcionamiento, fuera del marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)". Solo Junts la ha respaldado, mientras que ERC se ha abstenido y el resto de grupos han votado en contra. EFE

mcp-esr/fl/jlp

(foto)

