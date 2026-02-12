Espana agencias

El Nottingham Forest despide a su entrenador Sean Dyche

Londres, 12 feb (EFE).- El Nottingham Forest confirmó este jueves el despido de Sean Dyche, después del empate a cero contra el colista, Wolverhampton Wanderers que deja a los 'Tricky Trees' tres puntos por encima del descenso.

Evangelos Marinakis, dueño del Forest, estuvo presente en el City Ground y tras presenciar el empate, en el que el equipo disparó 35 veces a puerta sin suerte, decidió despedir al tercer entrenador de la temporada tras Nuno Espirito Santo, que se fue por discrepancias con la directiva, y Ange Postecoglou, que no ganó ni un partido.

Dyche sustituyó a Postecoglou en octubre y el equipo solo perdió uno de sus primeros seis partidos, incluyendo tres victorias. Sin embargo, y pese a que Dyche sacó al equipo del descenso, solo ha ganado dos de sus últimos siete encuentros y este miércoles fueron abucheados tras no poder ganar en casa al colista de la competición.

Eliminados de la FA Cup por el Wrexham, el equipo sí sigue vivo en la Europa League, donde se clasificó a la repesca y se jugarán un puesto en octavos de final contra el Fenerbahce.

El Forest ya piensa en el sustituto de Dyche, su cuarto técnico esta temporada, y sondea a Vitor Pereira, que el año pasado salvó al Wolves, pero que esta temporada fue despedido por ese mismo equipo tras solo conseguir diez puntos en las diez primeras jornadas. EFE

