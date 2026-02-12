Espana agencias

El museo Lázaro Gadiano (Madrid) expone una poética videoinstalación de Isaac Julien

Madrid, 12 feb (EFE).- La Fundación Calparsoro ha presentado este miércoles una instalación audiovisual de Isaac Julien el museo Lázaro Galdiano (Madrid) que denuncia el expolio de obras de arte africano por el colonialismo y su influencia en las vanguardias artísticas de principios del siglo XX en Europa.

La obra, ‘Once Again...(Statues Never Die)’, de Isaac Julien (Londres, 1960), es un corto cinematográfico desdoblado en dos pantallas y que aborda algunas ideas centrales en los debates actuales sobre el arte, la cultura y la descolonización de los museos.

“Es una obra densa y compleja, pero tremendamente poética y llena de emociones. Un reconocimiento de la cultura negra que nos ayuda a entender en España cuestiones muy similares”, ha asegurado el comisario de la instalación, Bartomeu Marí.

En una sala oscura, la pieza va narrando a través de una música el desgarro que la pérdida de su arte e identidad produce a los africanos, mientras se entrecruzan imágenes en blanco y negro que se reflejan en las paredes cubiertas de espejos, lo que produce una sensación hipnótica y casi onírica.

La obra se inicia con imágenes del museos Pitt Rivers Museum, de Oxford, repleto de armas y artefactos rituales africanos, que utiliza para a establecer un paralelismo “que conecta las empresas coloniales en África con el contenido de los museos occidentales”, ha detallado Marí.

Cineasta, artista y autor de instalaciones, Julien rompe las barreras entre las diferentes disciplinas artísticas para cruzar cine, danza, fotografía, música, teatro, pintura y escultura.

La obra reconstruye diálogos imaginados entre el filósofo Alain Locke, padre del movimiento ‘Harlem Renaissance’, y el coleccionista y filántropo Albert C. Barnes, fundador en 1922 de la Barnes Collection, de Philadelphia.

En su conversación reflexionan sobre la importancia del arte nativo, las raíces, el alma de una cultura, el dolor del expolio colonial y el desgarro que supone verlo tratado como algo exótico y primitivo.

Así, denuncia que las obras africanas fueron expuestas en museos de curiosidades, mientras que las obras de artistas como Picasso o Mondrián, a quienes tanto influyó, son consideradas verdaderas obras de arte.

La instalación, que podrá verse hasta el 29 de marzo en el Museo Lázaro Galdiano, supone el arranque de la Fundación Calparsoro, cuyo objetivo es provocar conversaciones sobre cuestiones vitales a través del arte. EFE

