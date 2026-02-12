El juez deja en libertad al hombre que mató de un puñetazo a un joven vallisoletano

Burgos, 12 feb (EFE).- El juez ha dejado en libertad al hombre que mató al joven vallisoletano Sergio Delgado al propinarle un puñetazo la madrugada del 24 de febrero de 2024 en Burgos después de que el jurado que lo ha juzgado concluyera que, si bien fue el autor del golpe mortal, no ha quedado probado que lo propinara con ánimo de matar.

El magistrado que presidió el tribunal del jurado ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que la pena a la que se enfrenta el autor de esta muerte violenta no puede ser mayor a cuatro años de prisión y, si la Audiencia le impusiera esa pena máxima, él ya habría cumplido la mitad, ya que lleva en prisión preventiva desde febrero de 2024, según han informado a EFE fuentes judiciales.

En la lectura del veredicto de este caso, que está pendiente de sentencia, el jurado consideró que durante el juicio quedó probado que el acusado propinó el puñetazo, pero no podía imaginar las consecuencias de la agresión, por lo que quedó descartado tanto el asesinato como el homicidio doloso. EFE

