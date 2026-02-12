Espana agencias

El idilio de Salamanca y el escultor Xu Hongfei proyecta esta ciudad como destino en China

Guardar

Salamanca, 12 feb (EFE).- El idilio de Salamanca con el reconocido escultor chino Xu Hongfei, director de la Asociación de Artistas de su país, entra en su octavo año (esta vez, del caballo) con una nueva 'gordita' en la plaza Mayor, una exposición monográfica en la Casa Lis y la proyección de esta ciudad como destino turístico en el gigante asiático.

Xu Hongfei se enamoró hace años de Salamanca y decidió que quería que esta fuera la primera ciudad de España en ser escenario de sus obras, por lo que ya es una tradición de la capital que las celebraciones del Año Nuevo Chino comiencen con la instalación de una de sus esculturas 'gorditas' en la plaza Mayor.

Este año se trata del 'El arquero desatado', una gran escultura que representa a una de las 'gorditas' características del artista subida en un caballo levantado sobre sus dos patas traseras y sosteniendo un arco, que significa la esperanza de que se va a conseguir lo que se quiere, según ha explicado Xu a los medios.

El Año del Caballo, que comienza el 17 de febrero, promete "fortaleza, dinamismo, esperanza y dinero" y queda simbolizado en el corazón turístico y urbano de Salamanca, su plaza Mayor, hasta el 1 de marzo, con la esperanza de que la estatua de este año corra mejor suerte que sus predecesoras: a la última, una serpiente, le robaron la lengua.

"Desde el primer momento, el maestro, viniendo desde China, expresó su amor por la plaza Mayor. Ha expuesto en las principales ciudades del mundo y siempre vuelve a Salamanca, con la promesa de que completará el horóscopo chino en nuestra ciudad", ha valorado el alcalde, Carlos García Carbayo.

Publicidad directa de Salamanca en China

Esta propuesta cultural, que acoge Salamanca por octavo año consecutivo, ha servido para posicionar a la ciudad como un referente turístico y económico para China dentro de España y ha permitido abrir canales de comunicación con este país asiático y construir puentes entre ambas culturas, ha celebrado el alcalde.

"Ya ha habido publicaciones sobre nuestro Año Nuevo Chino en el diario de máxima difusión de ese país, con una tirada sensacional, y el maestro difunde esta experiencia en su país, miles y miles ya saben de Salamanca, lo cual nos coloca en una situación excepcional para atraer a más visitantes chinos", ha explicado.

Carbayo ha asegurado que no habría campaña publicitaria que la ciudad pudiera realizar con un alcance equiparable a la publicidad directa que hace el escultor entre los artistas y el público chino.

Dos culturas que celebran en la calle

Tanto el artista como el alcalde han destacado elementos compartidos de sus respectivas culturas, como por ejemplo la importancia y el simbolismo del caballo o que ambas se celebran intensamente en la calle, como está previsto que ocurra esta tarde con el desfile del Año Nuevo Chino y el ya tradicional encendido de farolillos de la calle Zamora.

"Ya llega el Año Nuevo Chino a Salamanca, que significa colorido, diversión, conocer una cultura milenaria. Queremos que Salamanca sea esa ciudad de disfrute y diversión, y que lo hagamos en la calle", ha llamado Carbayo tanto a residentes como a turistas, a los que ha deseado todo lo bueno que tradicionalmente se asocia al Año del Caballo.

Según la tradición china, este animal es un símbolo de energía, esfuerzo, superación y de impulso hacia el futuro; representa un signo asociado al dinamismo, a la libertad de pensamiento y a la capacidad de avanzar con determinación. EFE

cgc/mr/ram

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno dice a Vox que cuando asuman gestión de Gobierno se darán de bruces con la realidad

Infobae

Vox pierde uno de sus tres senadores con las nuevas designaciones de la Asamblea extremeña

Infobae

Confirman 12 años de cárcel a un luchador de muay thai que noqueó a un hombre de un golpe

Infobae

Juan Bravo defiende la fuerza del PP ante Vox: "Es el Madrid el que aprieta al Cádiz

Infobae

Juan Bravo (PP): "Nosotros no usaremos el dinero de los españoles para invadir empresas"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se parece a Sumar,

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa