El idilio de Salamanca y el escultor Xu Hongfei proyecta esta ciudad como destino en China

Salamanca, 12 feb (EFE).- El idilio de Salamanca con el reconocido escultor chino Xu Hongfei, director de la Asociación de Artistas de su país, entra en su octavo año (esta vez, del caballo) con una nueva 'gordita' en la plaza Mayor, una exposición monográfica en la Casa Lis y la proyección de esta ciudad como destino turístico en el gigante asiático.

Xu Hongfei se enamoró hace años de Salamanca y decidió que quería que esta fuera la primera ciudad de España en ser escenario de sus obras, por lo que ya es una tradición de la capital que las celebraciones del Año Nuevo Chino comiencen con la instalación de una de sus esculturas 'gorditas' en la plaza Mayor.

Este año se trata del 'El arquero desatado', una gran escultura que representa a una de las 'gorditas' características del artista subida en un caballo levantado sobre sus dos patas traseras y sosteniendo un arco, que significa la esperanza de que se va a conseguir lo que se quiere, según ha explicado Xu a los medios.

El Año del Caballo, que comienza el 17 de febrero, promete "fortaleza, dinamismo, esperanza y dinero" y queda simbolizado en el corazón turístico y urbano de Salamanca, su plaza Mayor, hasta el 1 de marzo, con la esperanza de que la estatua de este año corra mejor suerte que sus predecesoras: a la última, una serpiente, le robaron la lengua.

"Desde el primer momento, el maestro, viniendo desde China, expresó su amor por la plaza Mayor. Ha expuesto en las principales ciudades del mundo y siempre vuelve a Salamanca, con la promesa de que completará el horóscopo chino en nuestra ciudad", ha valorado el alcalde, Carlos García Carbayo.

Publicidad directa de Salamanca en China

Esta propuesta cultural, que acoge Salamanca por octavo año consecutivo, ha servido para posicionar a la ciudad como un referente turístico y económico para China dentro de España y ha permitido abrir canales de comunicación con este país asiático y construir puentes entre ambas culturas, ha celebrado el alcalde.

"Ya ha habido publicaciones sobre nuestro Año Nuevo Chino en el diario de máxima difusión de ese país, con una tirada sensacional, y el maestro difunde esta experiencia en su país, miles y miles ya saben de Salamanca, lo cual nos coloca en una situación excepcional para atraer a más visitantes chinos", ha explicado.

Carbayo ha asegurado que no habría campaña publicitaria que la ciudad pudiera realizar con un alcance equiparable a la publicidad directa que hace el escultor entre los artistas y el público chino.

Dos culturas que celebran en la calle

Tanto el artista como el alcalde han destacado elementos compartidos de sus respectivas culturas, como por ejemplo la importancia y el simbolismo del caballo o que ambas se celebran intensamente en la calle, como está previsto que ocurra esta tarde con el desfile del Año Nuevo Chino y el ya tradicional encendido de farolillos de la calle Zamora.

"Ya llega el Año Nuevo Chino a Salamanca, que significa colorido, diversión, conocer una cultura milenaria. Queremos que Salamanca sea esa ciudad de disfrute y diversión, y que lo hagamos en la calle", ha llamado Carbayo tanto a residentes como a turistas, a los que ha deseado todo lo bueno que tradicionalmente se asocia al Año del Caballo.

Según la tradición china, este animal es un símbolo de energía, esfuerzo, superación y de impulso hacia el futuro; representa un signo asociado al dinamismo, a la libertad de pensamiento y a la capacidad de avanzar con determinación. EFE

