Espana agencias

El Guadalajara de Milito, líder en México, recibe al América en el derbi de la jornada

Guardar

México, 12 feb (EFE).- Las Chivas de Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito y actualmente líder de la clasificación, recibirán este sábado al América, octavo, en el derbi del fútbol mexicano, el duelo más prometedor de la sexta jornada del torneo Clausura.

Con cinco victorias en cinco apariciones, las Chivas del exfutbolista del Zaragoza y del Barcelona han comenzado de manera arrolladora, con la mejor ofensiva del campeonato, que exhibe una frecuencia de dos goles anotados por juego y una defensa con menos de un tanto recibido cada 90 minutos.

En su estadio, el Guadalajara insistirá en seguir perfecto ante un América con altibajos que muestra el segundo ataque más pobre de la campaña, tres goles, siete menos que su rival de turno.

Confiado en mejorar su ofensiva, el América se reforzó esta semana con los centrocampistas brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima. El entrenador André Jardine confía en que el equipo empiece a crecer y en tomar el 'derbi' como el momento ideal para empezar a hacerlo.

Si bien apostarán a atacar para llevarse los tres puntos y dar un golpe de autoridad, las Águilas deberán permanecer ordenadas ante un oponente en un gran momento, con el goleador Armando González segundo de los anotadores con cuatro dianas, una menos que el italiano Joao Pedro, del San Luis, líder artillero.

La fecha seis del campeonato comenzará mañana cuando el campeón Toluca, situado en el sexto lugar, recibirá a los Xolos de Tijuana, colocados décimos, y el Puebla, decimotercero, a los Pumas UNAM, quintos.

El sábado, el Monterrey del español Sergio Canales recibirá al León; San Luis del goleador Joao Pedro, al Querétaro, el Pachuca del delantero venezolano Salomón Rondón, al Atlas del guardameta colombiano Camilo Vargas y el Juárez FC al Necaxa.

Para el domingo está programado un duelo de muchas expectativas, del Tigres UANL, donde juega el ex del Atlético de Madrid Ángel Correa, segundo de la tabla de posiciones, como visitante del Cruz Azul, tercero de la clasificación.

Los dos cuadros han anotado nueve goles, pero Tigres ha recibido sólo cuatro, dos menos que los celestes, que tendrán a favor la condición de locales.

El Santos Laguna-Mazatlán, los dos peores equipos del torneo, cerrarán la jornada.

- Partidos de la sexta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Viernes 13.02: Puebla-Pumas UNAM y Toluca-Tijuana.

Sábado 14.02: San Luis-Querétaro, Pachuca-Atlas, Monterrey-León, Juárez FC-Necaxa y Guadalajara-América.

Domingo 15.02: Cruz Azul-Tigres UANL y Santos Laguna-Mazatlán.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ratcliffe critica la inmigración con veinte inmigrantes en la plantilla

Infobae

Tuchel se blinda hasta 2028 y afronta el Mundial sin ruido externo

Infobae

Sergio Ruiz sufre una lesión muscular que le tendrá varias semanas de baja

Infobae

Hezonja: "Jugar en Belgrado siempre es un partidazo"

Infobae

El Madrid, con Maledon y Deck de vuelta, visita a un Partizan "en su mejor momento"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves de la audiencia

Las claves de la audiencia de Ábalos y Koldo en el Supremo: la batalla por la competencia, la petición de un polígrafo y el pulso por la supuesta conformidad de Aldama

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ se una a la misión de la OTAN ‘Noble Shield’ en el Mediterráneo

Procedente el despido de un técnico de ambulancias de Cataluña por acoso sexual a una estudiante menor de edad durante sus prácticas

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

ECONOMÍA

El precio medio del alquiler

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”