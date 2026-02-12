El Gobierno y ERC acuerdan aumentar la plantilla judicial en Cataluña con 180 jueces más

Madrid, 12 feb (EFE).- El Gobierno y ERC han acordado aumentar la plantilla judicial en Cataluña en 180 jueces más en dos años con el objetivo de acercar el número de magistrados por habitantes a la media europea, según han informado fuentes de la formación republicana este jueves.

De las 180 nuevas plazas, 91 se aprobarán vía real decreto en 2026 y el resto en 2027, un incremento que, según han indicado las citadas fuentes, garantiza que la nueva regulación sobre multirreincidencia, que se aprobará este jueves en el Congreso, vaya acompañada de más recursos y más capacidad para actuar.

En total se crearán 180 nuevas plazas en dos años, lo que elevará la cifra de unos 870 a 1.050 jueces en la comunidad catalana. EFE