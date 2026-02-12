El Gobierno pide a Europa que movilice la reserva de crisis agrícola por las borrascas

Huelva, 12 feb (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves que ya se ha dirigido a la Comisión Europea para movilizar la llamada reserva de crisis agrícola como respuesta a las consecuencias del tren de borrascas que ha afectado especialmente al sector primario.

"Es uno de los instrumentos de los que disponemos en situaciones como las que se nos han planteado. Me consta, ya se confirmará ulteriormente, que el comisario de Agricultura estará en Andalucía la semana que viene", ha dicho Planas en Moguer (Huelva), donde ha iniciado una visita a zonas afectadas por el temporal en esta comunidad.

Planas también ha recordado que, además del seguro agrario, el Gobierno prepara un plan de medidas de respuesta para compensar a agricultores y ganaderos y para reconstruir estructuras de producción y comercialización, al tiempo que ha cifrado provisionalmente en unas 14.000 las hectáreas andaluzas afectadas.

Igualmente ha señalado que el tren de borrascas ha supuesto en el sur de la península el tripe de lluvia al habitual, con daños "importantes" por la pluviometría, las inundaciones y el viento. EFE

