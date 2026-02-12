Espana agencias

El fiscal ve "descabellado" el intento de Ábalos y Koldo para que les juzgue la Audiencia

Madrid, 12 feb (EFE).- La Fiscalía ha tildado de "descabellado" el intento del exministro Jose Luis Ábalos y de su ex asesor Koldo García para que sea la Audiencia Nacional y no el Tribunal Supremo el órgano que les juzgue por el caso de las mascarillas, cuando el alto tribunal ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral.

En la audiencia preliminar que celebra este jueves el alto tribunal, las defensas de Koldo García y de Ábalos han pedido al Supremo que remita el juicio de las mascarillas a la Audiencia Nacional y, de lo contrario, que consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia para juzgar esta causa.

Al respecto, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha destacado que "la competencia la determina el auto de apertura del juicio oral" tal y como establece el acuerdo del Supremo de diciembre de 2014 que, en su opinión, "da lugar a jurisprudencia" porque, además, "es el único momento que aporta seguridad jurídica".

Ha explicado que una vez que se dicta este auto "dejar a una decisión libérrima del acusado" el poder "alterar el órgano de enjuiciamiento" es algo que le parece "descabellado", porque el investigado puede calcular si le interesa o no cuando ya conoce todo, como los escritos de acusación, la prueba y las penas.

En cuanto a Koldo, ha dicho que podía haber pedido en cualquier momento de la instrucción salir del procedimiento, si bien "contrariamente a esto" lo que ha hecho ha sido pedir que se traiga al alto tribunal la causa que se instruye en la Audiencia.

Luzón ha asegurado que el magistrado instructor Leopoldo Puente ha sido "extraordinariamente restrictivo a la hora de fijar el perímetro de los acusados en este procedimiento", un actuación que está "en las antípodas" de "la selección estratégica de investigados" de la que ha hablado la letrada de Koldo.

En su opinión, se ha limitado el enjuiciamiento a dos personas cuya conducta es "inescindible a la de Ábalos", una de ellas Koldo García quien "era el alter ego de Jose luis Ábalos, la persona asesor y asistente que realizaba todo tipo de gestiones legales e ilegales y cumplía sus instrucciones".

Además, Luzón ha advertido de las consecuencias en caso de que la causa se derive a la Audiencia Nacional, porque el procedimiento volvería a la fase de instrucción y habría que practicar nuevas diligencias lo que "rompería la certeza del procedimiento y generaría dilaciones indebidas".

Aunque han comenzado la vista con gesto muy serio y en ocasiones cabeza baja, durante las alegaciones de la Fiscalía y de la acusación popular del PP, opuestas a sus defensas, tanto el exministro como su exasesor, sentados uno al lado del otro, han mostrado gestos visibles de disconformidad, con alguna sonrisa o negación con la cabeza. EFE

