El fin de semana más romántico deja la ocupación del turismo rural al 40 %

Madrid, 12 feb (EFE).- Los alojamientos de turismo rural ya se encuentran por encima del 40 % de ocupación media nacional para celebrar San Valentín el próximo fin de semana, con comunidades como Canarias al 70 %, de acuerdo a los datos de Escapadarural.com.

Por comunidades autónomas, Canarias destaca entre las más ocupadas, con un 72 %; seguida de Cataluña, al 54 %; Aragón, al 47 %; Comunidad Valenciana, al 46 %; y Andalucía y Madrid, al 45 %.

Mientras, por provincias, Las Palmas encabeza la lista de mayor ocupación, con un 78 %; seguida de Santa Cruz de Tenerife, al 69 %; Barcelona, al 62 %; Lleida, al 55 %; Granada, al 54 %; y Huelva, al 53 %, de acuerdo a los datos de esta plataforma.

La recién creada Red Española de Turismo Rural (Redtur) considera esta celebración la antesala de un punto de inflexión para el sector, que es la Semana Santa.

El portavoz de Redtur, Luis Chico, ha señalado a EFE que San Valentín y carnaval están localizadas en zonas muy concretas, pero no tienen una repercusión general muy especial respecto a otras con puentes nacionales.

Por su parte, la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha datado su media nacional en un 59 % para una de las primeras celebraciones que les permite medir "cómo va a ser el año".

Su presidente, Pedro Carreño, ha destacado la ocupación de algunas comunidades autónomas como las favoritas de los viajeros, con Canarias al 96 % y Cataluña al 87 %.

Con estas cifras, Carreño ha recordado que el año pasado San Valentín se situó en un 32 % de los alojamientos de la asociación ocupados y por ello están "muy satisfechos" de que el turismo rural es un opción "muy buscada y solicitada".

Por otro lado, la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) ha explicado que para esta fecha la demanda es de alojamientos que cuentan con algo especial como, por ejemplo, chimeneas, jacuzzis o restaurantes.

El presidente de Autural, Francisco Parra, ha indicado que el día de los enamorados, además de coincidir con carnaval, también lo hace con la temporada de esquí, con "mucha afluencia" en zonas en las que se puede practicar.

En este sentido, las fuentes consultadas por EFE han asegurado que el sector se adapta a las festividades y es algo que a los viajeros les gusta.

Por ello, los alojamientos se decoran con flores y, en algunos casos, los propietarios obsequian a los viajeros con vinos, cavas o champán para abrir boca en un San Valentín que celebra el amor, sin dejar al lado las experiencias turísticas. EFE

