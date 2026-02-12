Espana agencias

El excapellán del colegio Highlands vuelve a negar en el juzgado que abusara de alumnas

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- El excapellán del colegio Highlands El Encinar de la Moraleja, en Madrid, ha vuelto a negar en el juzgado que agrediera sexualmente a alumnas, como ya hizo en su primera declaración ante la magistrada que le investiga, y ha asegurado que no hizo nada que pusiera "en peligro" a las menores.

Marcelino A.N. ha declarado por segunda vez ante la jueza que investiga las denuncias interpuestas por presuntos abusos sexuales a menores de entre 6 y 8 años, después de que a principios de ese mes dos menores ratificaran que sufrieron tocamientos por parte del investigado, sumándose a las que ya lo habían hecho anteriormente.

Las menores aseguraron además que contaron lo que pasaba a personal del colegio.

El excapellán ha declarado durante escasos cinco minutos ante la magistrada, solo a preguntas de su letrado, para negar los hechos que se le imputan y asegurar que "en ningún caso ha habido ningún acto que supusiera nada peligroso para las menores".

Así lo han relatado los letrados que representan a varias de las familias denunciantes, Ignacio Fuster-Fabra, Miguel Chacón y Álvaro Corrales, quienes han anunciado que han solicitado nuevas diligencias para se practiquen más declaraciones y se recabe documentación.

A la puerta de los juzgados se han concentrado una veintena de familiares y allegados de las víctimas para mostrar su apoyo a los denunciantes y pedir "que se haga justicia", ya que consideran que el excapellán es culpable y debería estar ya en prisión provisional.

Uno de los padres ha explicado a la prensa que él sacó a su hija del colegio Highlands cuando saltó el caso, tras conocer que había amigas de su hija de las que había abusado, y ha relatado que él habitualmente dejaba a su hija en el centro junto a Marcelino, quien la recibía y le tocaba la cabeza cariñosamente.

Se trata de la segunda vez que Marcelino A.N. declara ante la magistrada instructora, ante la que tras su detención del 6 de marzo de 2025 se declaró "perplejo" y "en shock" tras conocer las denuncias de agresión sexual, y aludió a su pasado como secretario de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo acusado de abuso sexual.

El capellán reconoció entonces que, un año antes, se había formado "un revuelo" entre los padres del colegio a raíz de una publicación que afirmaba que, después de haber trabajado para Maciel, se había incorporado a trabajar en el colegio de Los Fresnos, antes de recalar en el centro Everest, de donde fue apartado por presión de los padres por su relación con el fundador de los Legionarios de Cristo, y en el Highlands El Encinar.

En la causa figuran como imputadas, además del excapellán, dos profesoras investigadas por no actuar a pesar de que algunas niñas aseguran que les avisaron de los abusos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Punta Umbría (Huelva) se persona como acusación popular en el caso del accidente de Adamuz

Infobae

Ferraz cierra la puerta a permitir un gobierno de Guardiola en Extremadura: "No va a haber abstención"

El partido socialista descarta intervenir en la votación para respaldar la investidura de la representante popular en la región, cerrando así la posibilidad de facilitar un ejecutivo alternativo sin acuerdo entre la derecha y la formación de Abascal

Ferraz cierra la puerta a

Retrasos en la alta velocidad Madrid-Barcelona por plásticos en la catenaria

Infobae

El Congreso fusiona las dos comisiones que creó sobre el apagón y podrá empezar a investigar, diez meses después

Tras meses de bloqueo parlamentario, la Cámara unifica finalmente los trabajos sobre el corte de energía nacional de abril de 2025, permitiendo que diputados comiencen a indagar retrasos, responsabilidades y causas bajo la presidencia de Idoia Sagastizábal

El Congreso fusiona las dos

Vox ve irresponsable que el PP "pida" al PSOE el "favor" de abstenerse en Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa