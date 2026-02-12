El Elche necesita frenar su caída ante un Osasuna lanzado

Elche (Alicante)/Pamplona, 12 feb (EFE).- El Elche recibe este viernes Osasuna (21.00 horas) con la necesidad de ganar para poner freno su desplome en la clasificación ante un rival que llega lanzado y en su mejor momento del campeonato, con diez puntos de los último doce en juego.

Tras un arranque de competición notable, el conjunto ilicitano suma seis jornadas consecutivas sin ganar, las tres últimas con derrota, mientras que el conjunto navarro ha vencido en sus dos últimas salidas, ante el Celta (1-2) y el Rayo Vallecano (1-3).

Los de Eder Sarabia afrontan su primer momento crítico de la competición, puesto que no saben lo que es ganar este año, circunstancia que les ha llevado a perder su cómoda renta sobre el descenso, del que sólo le separan dos puntos.

Técnico y jugadores intentan mantener la tranquilidad y la confianza en el equipo, pero a nadie escapa que el partido ante Osasuna es vital para el futuro inmediato y ante el calendario que se le avecina, con encuentros a domicilio a la vista ante el Athletic Club, Villarreal y Real Madrid.

El Elche tendrá una baja sensible en defensa, ya que no podrá contar con el central David Affengruber, que se perderá el partido por acumulación de amonestaciones.

La ausencia del austriaco se suma a las de Héctor Fort, que sigue convaleciente tras ser operado en enero de una lesión en el hombro, y las de Josan Ferrández y Buba Sangaré, quienes acusan problemas musculares.

A estas ausencias se suma la duda de Grady Diangana, con molestias, cuya presencia en la convocatoria no se definirá hasta última hora.

La buena noticia es el regreso de Rafa Mir, máximo goleador del equipo, tras más de un mes fuera por una lesión muscular. El murciano apunta a suplente de la pareja Álvaro Rodríguez-André da Silva.

Una de las novedades puede estar en la portería, ya que Sarabia no ha descartado la posibilidad de realizar un cambio, por lo que el argentino Matías Dituro podría recuperar la titularidad en detrimento de Iñaki Peña.

El conjunto navarro suma tres victorias en los últimos cuatro partidos, una dinámica que ha cambiado por completo el ánimo del vestuario, dar un paso al frente y reforzar su candidatura a pelear por objetivos más ambiciosos que la simple permanencia.

La racha ha tenido un efecto directo en la clasificación. Con siete puntos de margen sobre el descenso, Osasuna ha logrado tomar aire y asentarse en la novena posición.

Por delante aparece la Real Sociedad, a solo dos puntos (31), un aliciente más para un equipo que quiere seguir la estela de los donostiarras, revitalizados en los últimos meses.

A pesar de la buena racha, el técnico rojillo, el italiano Alessio Lisci, ha mandado un mensaje contundente para evitar cualquier tipo de relajación en la previa: "Si nos quedamos con 29, vamos a bajar. Ganar ayuda a ganar".

Las victorias consecutivas en Vallecas y en Vigo han permitido a Osasuna desprenderse de la etiqueta de peor visitante de la categoría, un lastre que comenzaba a pesar.

Con ese contexto, afrontan el duelo con la intención clara de sumar otros tres puntos que consoliden la dinámica antes de un exigente compromiso ante el Real Madrid.

Lisci podrá contar con varios de los futbolistas que han elevado el nivel competitivo del grupo. El croata Budimir, autor de once goles hasta la fecha, volverá a liderar el ataque, bien acompañado por Víctor Muñoz y Moro, que aportan desborde, trabajo y producción ofensiva en forma de goles y asistencias.

La principal duda es Moncayola: ausente en Vigo por un cuadro respiratorio, ha entrenado de forma individual y ha entrado en la convocatoria. Falta por ver si el técnico apuesta por él desde el inicio o reserva su participación según evolucione el partido, manteniendo a Rubén García. Además, recupera a Torró tras sanción, mientras que pierde a Boyomo por lesión.

Alineaciones probables:

Elche: Peña o Dituro; Chust, Bigas, Pétrot; Tete Morente o Neto, Aguado, Febas, Villar, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y André da Silva.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando; Javi Galán; Rubén García, Torró, Aimar; Víctor Muñoz, Budimir, Moro.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano)

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 21.00 horas. EFE

