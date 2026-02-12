Espana agencias

El Eibar ficha al lateral Juan Bernat hasta final de temporada

Eibar (Gipuzkoa), 12 feb (EFE).- El Eibar ha alcanzado un acuerdo con el futbolista Juan Bernat para la incorporación del lateral izquierdo hasta el final de la presente temporada con opción a una segunda, según informó este jueves el club guipuzcoano.

En su comunido, la entidad vasca indicó que el futbolista valenciano de 32 años ya ha pasado el reconocimiento médico y reforzará la defensa armera aportando su amplia experiencia en el fútbol europeo.

Bernat, nacido en Cullera el 1 de marzo de 1993, es un lateral zurdo, que destaca por su rapidez, su "clara vocación ofensiva" y su "notable capacidad" de llegada al área rival.

Entre sus características también están su "profundidad" por banda izquierda y su "facilidad" para asistir, cualidades que le han permitido consolidarse durante años en clubes de primer nivel internacional, según la entidad.

Bernat se formó en las categorías inferiores del Valencia CF y debutó con el primer equipo, con el que disputó 74 partidos oficiales.

Su rendimiento le llevó a dar el salto al FC Bayern de Múnich, donde militó entre las temporadas 2014-2015 y 2018-2019, hasta acumular 102 encuentros y conquistar numerosos títulos con el club alemán.

Posteriormente fue traspasado al Paris Saint-Germain, club en el que jugó 114 partidos hasta la campaña 2024-2025.

En las dos últimas temporadas, el defensor valenciano ha pasado por el SL Benfica y el Villarreal CF en calidad de cedido. En enero de 2025, el club castellonense acordó su contratación en propiedad, aunque después recaló en el Getafe CF, su última experiencia antes de llegar a la SD Eibar.

Cuenta con un palmarés brillante, dado que suma 17 títulos oficiales, entre los que destacan cuatro Bundesligas y tres Supercopas alemanas con el Bayern y cuatro campeonatos de Ligue 1 con el PSG, entre otros logros.

Bernat también ha sido internacional absoluto con la selección española, con la que ha disputado 11 partidos y ha anotado un gol y en su haber cuenta con una Eurocopa sub-19.

Con esta incorporación el Eibar destaca que suma "experiencia", "calidad" y "recorrido internacional" a su plantilla en el tramo decisivo de la temporada. EFE.

