El Congreso rechaza una moción de VOX para proteger el sector porcino tras casos de peste

Madrid, 12 feb (EFE).- El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una moción del grupo parlamentario VOX para garantizar la protección del sector porcino español tras los casos registrados de peste porcina africana en Cataluña.

La propuesta, consecuencia de interpelación urgente de ese grupo sobre cuáles son las medidas del Gobierno para proteger el sector, ha sido rechazada por 176 votos en contra frente a 170 a favor.

En su debate parlamentario del pasado martes, el diputado de VOX Richardo Chamorro defendió la necesidad de reforzar los controles sanitarios e impulsar la coordinación entre administraciones, auditorías independientes, una estrategia nacional de control del jabalí, la defensa del mercado nacional y un marco que "devuelva la rentabilidad y el futuro al campo español". EFE