El Congreso aprueba que la reforma de la dependencia se vote en el pleno y no en comisión

Madrid, 12 feb (EFE).- El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la avocación de la votación final del proyecto de ley para reformar las leyes de dependencia y discapacidad, lo que significa que la deliberación final en la Cámara Baja sobre este texto se produzca en el propio pleno y no en la comisión parlamentaria correspondiente.

En la votación de este jueves ha habido seis abstenciones y ningún voto en contra.

El pasado mes de diciembre el Congreso inició el trámite para reformar las leyes de dependencia y discapacidad tras rechazar la enmienda a la totalidad de devolución que había presentado Junts y después de que el PNV retirara la suya para incluir cambios durante su tramitación que eliminen invasión de competencias.

Según había acordado la Mesa de la Cámara Baja, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo era la encargada de aprobar con competencia legislativa plena el dictamen sobre este proyecto, lo que supone su aprobación definitiva sin necesidad de pasar por la votación final en el hemiciclo.

Sin embargo, con la avocación aprobada este jueves será en el pleno del Congreso donde se debata y vote la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, cuyo plazo para la presentación de enmiendas se ha ampliado hasta el próximo 18 de febrero.

El proyecto de ley incorpora medidas para agilizar los procesos, recoge la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de todos los poderes públicos y blinda el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, como la puesta en marcha de ascensores, rampas o dispositivos accesibles en las comunidades de propietarios para que nadie tenga que abandonar sus casas por no poder salir a la calle.

Desde el Gobierno se ha reclamado volver al consenso parlamentario que consiguió la reforma constitucional del artículo 49 en 2024 para aprobar los cambios de las leyes de dependencia y discapacidad. EFE