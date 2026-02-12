El COI prohíbe otro casco ucraniano en Milán Cortina 2026

Roma, 12 feb (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió el casco del patinador de velocidad Oleh Handei por contener un mensaje, a su juicio, político, en lo que es la tercera protección ucraniana vetada en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

Al de Handei se suman las polémicas prohibiciones de la protección del atleta de skeleton Vladyslav Heraskevych, fuera de competición por no renunciar al uso de este casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país; y la del casco de Kateryna Kotsar por colocar la frase "Sé valiente como Ucrania".

Handei, en este caso, portaba en su caso una frase de la poeta ucraniana Lina Kostenko: "Donde hay heroísmo, no hay derrota definitiva".

El COI lo interpretó como un mensaje político pese a la explicación de Handei: "La prohibieron, dijeron que era un eslogan político, que hablaba de guerra, que no estaba permitido. Se la traduje palabra por palabra. Son solo palabras de motivación para mí, para mi equipo y para mi país", declaró en exclusiva al medio ucraniano Suspilne Sport. EFE