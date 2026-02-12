El COI expulsa de los Juegos al ucraniano Heraskevych por no renunciar a su casco

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido este jueves expulsar de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina al cucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país, por no renunciar en la competición al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país.

El COI asegura que la retirada de la acreditación responde al incumplimiento del código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales y fue decidida por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), informa el máximo organismo olímpico en un comunicado.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, se reunió hoy con Heraskevych para tratar de convencerlo, pero al no aceptar "ningún tipo de compromiso", se optó por la expulsión.

"El COI tenía un gran interés en que Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", argumenta la entidad con sede en Lausana. EFE