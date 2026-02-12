El COI aparta de la competición al ucraniano Heraskevych al no renunciar a su casco

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este jueves apartar de la competición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina de 2026 al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych por no renunciar al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país, en la prueba oficial en la que iba a participar hoy.

Además de la descalificación en la ronda clasificatoria, el COI retiró la credencial de los Juegos a Heraskevych al vulnerar la Carta Olímpica y el código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales, si bien, a petición de su presidenta, Kirty Coventry, se reconsideró la expulsión para que pudiera permanecer en la sede olímpica.

El COI alegó que la expulsión de la competición se había adoptado ante la negativa del atleta ucraniano, abanderado de su país en los Juegos, a rectificar su postura después de que Coventry se reuniera con él poco antes de que empezara la prueba de skeleton.

"Nadie, nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje. El mensaje es un mensaje poderoso. Es un mensaje de recuerdo. Es un mensaje de memoria. No se trata del mensaje. Se trata simplemente de las reglas y del reglamento. Debemos ser capaces de mantener un entorno seguro para todos. Y, lamentablemente, eso significa que no se permiten mensajes", afirmó la presidenta del COI a los medios tras la charla.

Según la dirigente zimbabuense, lo deseable hubiera sido "encontrar maneras de rendir homenaje a su mensaje, a su casco", antes de la competición, pero lamentó no haber podido llegar a un acuerdo.

"Es el precio de nuestra dignidad", proclamó Heraskevych sobre la expulsión en un mensaje en su cuenta de X acompañado con una foto con el polémico casco con imágenes de varios deportistas muertos en la guerra, como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, entre otros.

Heraskevych, de 27 años, lució la protección en las dos sesiones de entrenamiento celebradas el martes y el miércoles, lo que llevó al COI a hacerle ver que vulneraba las reglas olímpicas y a advertirle de que no podría usarlo en la competición oficial.

"El COI tenía un gran interés en que Heraskevych compitiera (...) La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo", incidió el organismo olímpico, que le planteó como alternativa exhibir el casco inmediatamente después de la competición al pasar por la zona mixta y de portar un brazalete negro, algo que el deportista rechazó.

La institución que preside Coventry recordó al ucraniano que "el duelo no se expresa ni se percibe de la misma manera en todo el mundo" y que para acompañar a los deportistas en su dolor, existen centros multirreligiosos en las villas olímpicas con el fin de poder hacerlo con "dignidad y respeto".

Poco antes de conocerse la decisión del COI, Heraskevych publicó un vídeo en el que aclaraba que su deseo era zanjar la polémica, de la que responsabilizó al COI por hacer una interpretación del reglamento que "muchos consideran discriminatoria".

"Propongo acabar con este escándalo. Nunca quise un escándalo con el COI ni lo causé", esgrimió el atleta, quien exigió al organismo olímpico levantar la prohibición sobre el casco y disculparse por la presión ejercida sobre él.

También emplazó al organismo olímpico a proporcionar generadores de energía a las instalaciones deportivas ucranianas que sufren a diario bombardeos del Ejército ruso como "muestra de solidaridad" con los atletas de su país.

"Para mí, el sacrificio de las personas representadas en el casco significa más que cualquier medalla, porque dieron lo más preciado que tenían. Y el simple respeto hacia ellos es exactamente lo que quiero darles", subrayó Heraskevych, quien ya participó en los Juegos de Pyeongchang 2018 y Pekín 2022.

Mihailo Heraskevych, padre y entrenador del deportista, rompió a llorar tras conocerse la decisión de expulsarlo de la competición y avanzó que el Comité Olímpico de Ucrania se plantea llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) al considerar que usar un casco como homenaje no viola la Carta Olímpica.

"Esto supone una descalificación de la democracia debido a la presión de intereses privados y patrocinadores rusos", se quejó Heraskevych.

La expulsión de la competición del deportista causó un profundo enfado en el Gobierno de Kiev que preside Volodómir Zelenski.

Su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, advirtió de que el COI "no ha vetado sólo a un atleta ucraniano, sino a su propia reputación". "Futuras generaciones recordarán esto como un momento vergonzoso", afirmó Sibiga en las redessociales.

Sibiga acusó a la institución con sede en Lausana (Suiza) de "traicionar" los valores olímpicos y criticó que permita la participación de atletas rusos aunque lo hagan como deportistas neutrales.

"El COI ha intimidado, ha faltado al respeto e, incluso, ha dado lecciones a nuestro atleta y a otros ucranianos para que callen sobre 'uno de los 130 conflictos que hay en el mundo'", añadió el ministro.

Oleksandra Matviichuk, abogada ucraniana que recogió el Premio Nobel de la Paz 2022 en nombre del Centro para las Libertades Civiles que dirige, recordó al COI que "el deporte está al margen de la política, pero no de la ética".

"El casco de Heraskevych, como monumento a los atletas ucranianos que formaron parte del movimiento olímpico, puede irritar al Kremlin, pero no debería suscitar dudas entre los representantes del COI. El recuerdo no es una violación", reconvino Matviichuk en X. EFE

