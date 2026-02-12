Espana agencias

El casco con deportistas ucranianos muertos, última polémica en los JJ.OO

Guardar

Redacción Deportes, 12 feb (EFE).- La decisión del COI de expulsar de los Juegos de Milán Cortina al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país, por utilizar un casco con fotografías de deportistas asesinados por Rusia, es la última de las polémicas surgidas en los JJ.OO de Invierno.

El atleta, readmitido por el COI tras la controversia, aunque sin poder competir es la enésima muestra de que las normas olímpicas sobre neutralidad política, el dopaje y la conducta de los atletas siguen siendo fuente constante de debate y sanciones, con decisiones que en muchos casos han marcado la historia del olimpismo moderno.

Esta es una relación de los casos más destacados.

- Estocolmo 1912:

El atleta estadounidense Jim Thorpe ganó el oro olímpico en pentatlón y decatlón. Fue descalificado y obligado a devolver las medallas por haber jugado al béisbol de forma profesional con anterioridad. El caso fue polémico porque las reglas del ‘amateurismo’ eliminaron entonces a un gran deportista. El COI le restituyó sus títulos en 1983, décadas después de su fallecimiento.   - México 1968:

Los atletas estadounidenses John Carlos y Tommie Smith fueron expulsados por levantar el puño en el podio en apoyo al movimiento Black Power, gesto considerado por el COI como propaganda política.

 Hans-Gunnar Liljenwall (Suecia) fue descalificado en pentatlón moderno por dar positivo en alcohol, pues había tomado varias cervezas para templar sus nervios. Fue la primera descalificación por dopaje en la historia olímpica.

- Seúl 1988:

El atleta canadiense Ben Johnson fue despojado de la medalla de oro en 100 m por dar positivo por esteroides. Fue suspendido en uno de los escándalos de dopaje más sonados en la historia del atletismo.

-Sidney 2000:

En los Paralímpicos, el equipo español de baloncesto para discapacitados intelectuales fue descalificado al descubrirse que muchos jugadores -diez de doce- no tenían discapacidad. Sus medallas fueron retiradas y hubo sanciones a la federación. Aquel caso reveló una de las trampas más graves en la historia paralímpica.

- Pekín 2008:

El atleta Dwain Chambers (Reino Unido) fue suspendido por ‘doping’ en 2003, suspendido por dos años y desposeído de la medalla de oro obtenida en los Mundiales de ese año. Fue excluido de volver a participar en los Juegos Olímpicos, según los reglamentos del Comité Olímpico Británico.

El COI prohibió a los atletas españoles portar un crespón negro en señal de luto por las víctimas del accidente aéreo de Spanair, aplicando estrictamente la regla que veta manifestaciones políticas o simbólicas en sede olímpica.

- Londres 2012:

 La Federación Internacional de Gimnasia de Corea del Norte suspendió a la federación norcoreana en 2010 ificar la edad de sus gimnastas, lo que impidió su participación en los Juegos de Londres 2012.

La carrera de 1500 metros femenino fue una de las más adulteradas de la historia. Se observaron múltiples dopajes y varias medallistas fueron descalificadas y apartadas de sus títulos. La atleta Asli Çakir, campeona olímpica de 1.500 metros en Londres 2012, fue despojada de su medalla de oro y posteriormente sancionada de por vida debido a reincidencias por dopaje. Además, en 2025, la atleta rusa Ekaterina Guliyev -antes, Poistogova- fue despojada también de su medalla olímpica de Londres 2012, que logró en la carrera de 800 metros, al confirmarse su dopaje.

Tras la victoria de Corea del Sur sobre Japón en el partido por la medalla de bronce de fútbol masculino, Park Jong-woo mostró una pancarta con el mensaje "Dokdo es nuestro territorio" (en referencia a las islas Dokdo/Takeshima, disputadas entre Corea del Sur y Japón). Park fue excluido de la ceremonia de entrega de medallas y no recibió su medalla de bronce en el podio.

- A partir de Río 2016

 Se descubrió un programa ruso de dopaje de Estado antes de los Juegos de Sochi 2014. La Federación Rusa de Atletismo fue suspendida por dopaje sistemático, lo que derivó en la exclusión de sus atletas de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en posteriores competiciones bajo bandera neutral. Fue una de las mayores sanciones nacionales por dopaje en la historia.

- Tokio 2020

En la capital japonesa se reavivó la polémica sobre la regla 50 de la Carta Olímpica, que prohíbe manifestaciones políticas o religiosas. El COI mantuvo la restricción pese a las protestas antirracistas globales, recordando el precedente de México 1968.

En 2022, en el Mundial de Fútbol de Catar, la selección alemana protestó contra la prohibición de la FIFA de usar el brazalete arcoíris (símbolo de apoyo a la diversidad y los derechos LGTBIQ+). Como gesto de rechazo, los jugadores se taparon la boca en la foto oficial antes del partido contra Japón, generando un debate global sobre derechos humanos, libertad de expresión y el papel de la política en el deporte. La acción fue apoyada por otras selecciones y organizaciones, pero la FIFA mantuvo su postura, argumentando la neutralidad del fútbol

- París 2024:

Se registraron varios episodios polémicos. La refugiada afgana Manizha Talash fue descalificada por mostrar una capa con el mensaje “Free Afghan Woman”. El yudoca serbio Nemanja Majdov fue sancionado por santiguarse antes de competir. Además, el paralímpico español Yassine Ouhdadi perdió su oro tras ser sancionado tres años por dopaje.

- Milán Cortina 2026

El ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026 por negarse a retirar un casco con imágenes de atletas ucranianos muertos en la guerra, considerado simbología política según las reglas olímpicas. La decisión puso en el centro del debate el alcance de la neutralidad política en competiciones deportivas.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La primera etapa es cancelada por el temporal y la prueba empezará el 24 de febrero

Infobae

Alonso rueda 55 vueltas y pone el monoplaza al límite de 316 km/h fijado por Aston Martin

Infobae

El Facsa-Playas de Castellón, a por su tercer título consecutivo

Infobae

Mbappé, segundo día en el gimnasio y duda contra la Real Sociedad

Infobae

Aumentan a 24 las estaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo en aviso rojo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una “macroestructura” en Almería

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”