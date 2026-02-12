El casco con deportistas ucranianos muertos, última polémica en los JJ.OO

Redacción Deportes, 12 feb (EFE).- La decisión del COI de expulsar de los Juegos de Milán Cortina al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país, por utilizar un casco con fotografías de deportistas asesinados por Rusia, es la última de las polémicas surgidas en los JJ.OO de Invierno.

El atleta, readmitido por el COI tras la controversia, aunque sin poder competir es la enésima muestra de que las normas olímpicas sobre neutralidad política, el dopaje y la conducta de los atletas siguen siendo fuente constante de debate y sanciones, con decisiones que en muchos casos han marcado la historia del olimpismo moderno.

Esta es una relación de los casos más destacados.

- Estocolmo 1912:

El atleta estadounidense Jim Thorpe ganó el oro olímpico en pentatlón y decatlón. Fue descalificado y obligado a devolver las medallas por haber jugado al béisbol de forma profesional con anterioridad. El caso fue polémico porque las reglas del ‘amateurismo’ eliminaron entonces a un gran deportista. El COI le restituyó sus títulos en 1983, décadas después de su fallecimiento. - México 1968:

Los atletas estadounidenses John Carlos y Tommie Smith fueron expulsados por levantar el puño en el podio en apoyo al movimiento Black Power, gesto considerado por el COI como propaganda política.

Hans-Gunnar Liljenwall (Suecia) fue descalificado en pentatlón moderno por dar positivo en alcohol, pues había tomado varias cervezas para templar sus nervios. Fue la primera descalificación por dopaje en la historia olímpica.

- Seúl 1988:

El atleta canadiense Ben Johnson fue despojado de la medalla de oro en 100 m por dar positivo por esteroides. Fue suspendido en uno de los escándalos de dopaje más sonados en la historia del atletismo.

-Sidney 2000:

En los Paralímpicos, el equipo español de baloncesto para discapacitados intelectuales fue descalificado al descubrirse que muchos jugadores -diez de doce- no tenían discapacidad. Sus medallas fueron retiradas y hubo sanciones a la federación. Aquel caso reveló una de las trampas más graves en la historia paralímpica.

- Pekín 2008:

El atleta Dwain Chambers (Reino Unido) fue suspendido por ‘doping’ en 2003, suspendido por dos años y desposeído de la medalla de oro obtenida en los Mundiales de ese año. Fue excluido de volver a participar en los Juegos Olímpicos, según los reglamentos del Comité Olímpico Británico.

El COI prohibió a los atletas españoles portar un crespón negro en señal de luto por las víctimas del accidente aéreo de Spanair, aplicando estrictamente la regla que veta manifestaciones políticas o simbólicas en sede olímpica.

- Londres 2012:

La Federación Internacional de Gimnasia de Corea del Norte suspendió a la federación norcoreana en 2010 ificar la edad de sus gimnastas, lo que impidió su participación en los Juegos de Londres 2012.

La carrera de 1500 metros femenino fue una de las más adulteradas de la historia. Se observaron múltiples dopajes y varias medallistas fueron descalificadas y apartadas de sus títulos. La atleta Asli Çakir, campeona olímpica de 1.500 metros en Londres 2012, fue despojada de su medalla de oro y posteriormente sancionada de por vida debido a reincidencias por dopaje. Además, en 2025, la atleta rusa Ekaterina Guliyev -antes, Poistogova- fue despojada también de su medalla olímpica de Londres 2012, que logró en la carrera de 800 metros, al confirmarse su dopaje.

Tras la victoria de Corea del Sur sobre Japón en el partido por la medalla de bronce de fútbol masculino, Park Jong-woo mostró una pancarta con el mensaje "Dokdo es nuestro territorio" (en referencia a las islas Dokdo/Takeshima, disputadas entre Corea del Sur y Japón). Park fue excluido de la ceremonia de entrega de medallas y no recibió su medalla de bronce en el podio.

- A partir de Río 2016

Se descubrió un programa ruso de dopaje de Estado antes de los Juegos de Sochi 2014. La Federación Rusa de Atletismo fue suspendida por dopaje sistemático, lo que derivó en la exclusión de sus atletas de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en posteriores competiciones bajo bandera neutral. Fue una de las mayores sanciones nacionales por dopaje en la historia.

- Tokio 2020

En la capital japonesa se reavivó la polémica sobre la regla 50 de la Carta Olímpica, que prohíbe manifestaciones políticas o religiosas. El COI mantuvo la restricción pese a las protestas antirracistas globales, recordando el precedente de México 1968.

En 2022, en el Mundial de Fútbol de Catar, la selección alemana protestó contra la prohibición de la FIFA de usar el brazalete arcoíris (símbolo de apoyo a la diversidad y los derechos LGTBIQ+). Como gesto de rechazo, los jugadores se taparon la boca en la foto oficial antes del partido contra Japón, generando un debate global sobre derechos humanos, libertad de expresión y el papel de la política en el deporte. La acción fue apoyada por otras selecciones y organizaciones, pero la FIFA mantuvo su postura, argumentando la neutralidad del fútbol

- París 2024:

Se registraron varios episodios polémicos. La refugiada afgana Manizha Talash fue descalificada por mostrar una capa con el mensaje “Free Afghan Woman”. El yudoca serbio Nemanja Majdov fue sancionado por santiguarse antes de competir. Además, el paralímpico español Yassine Ouhdadi perdió su oro tras ser sancionado tres años por dopaje.

- Milán Cortina 2026

El ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026 por negarse a retirar un casco con imágenes de atletas ucranianos muertos en la guerra, considerado simbología política según las reglas olímpicas. La decisión puso en el centro del debate el alcance de la neutralidad política en competiciones deportivas.EFE