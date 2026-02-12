El buque Furor ofrece seguridad a la flota pesquera española en aguas de África occidental

Madrid, 12 feb (EFE).- El Buque de Acción Marítima Furor está apoyando a la flota pesquera española durante su navegación por aguas de África Occidental y el Golfo de Guinea, un área en la que persisten riesgos derivados de la piratería, el tráfico ilegal o la pesca no declarada.

En este contexto, la presencia del buque de la Armada es un elemento disuasorio, así como un respaldo para los intereses marítimos españoles y la libertad de comercio marítimo en la región, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Durante su despliegue en el marco de la operación Presencias Marítimas Coordinadas, el Furor está reforzando la seguridad en el litoral marítimo africano, y una de las líneas de acción es dar apoyo a los barcos pesqueros españoles para que las faenas se desarrollen con mayores garantías.

Así, el Furor ha visitado más de diez buques de vinculación nacional o capitaneados por españoles, que desarrollan labores de pesca en aguas de África Occidental y el Golfo de Guinea.

Estos encuentros han permitido establecer contacto directo con las tripulaciones, verificar su situación, conocer sus necesidades y, al mismo tiempo, ofrecer un punto de apoyo y referencia de la Armada en aguas de África Occidental.

Estas interacciones aumentan la sensación de seguridad de los pesqueros españoles, además de intercambiar información actualizada sobre el estado de la zona y reforzar los canales de comunicación ante cualquier eventualidad.

Además de estas labores específicas, el buque continúa realizando patrullas de vigilancia, tareas de cooperación con marinas ribereñas y actividades orientadas a la mejora del conocimiento del entorno marítimo regional.

“Con todas estas actuaciones, la Armada reafirma su compromiso con la protección de los intereses nacionales en el exterior y con el apoyo directo a los ciudadanos españoles que desarrollan su actividad profesional en escenarios complejos. Estamos convencidos de nuestra presencia en África Occidental es un elemento clave para garantizar la seguridad y la libertad de navegación en una zona de gran importancia estratégica y económica para España”, ha asegurado el capitán de corbeta Ángel Garcia Estrada, que comanda el buque.

La participación del Furor, con una dotación de más de 70 marinos, en esta iniciativa naval europea refleja el compromiso continuo de España con la seguridad internacional, la cooperación con países aliados y la protección de las líneas de comunicación marítimas. EFE