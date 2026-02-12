El Bidasoa-Irun, a por su primer triunfo de 2026 ante un Puente Genil apremiado

Irun (Gipuzkoa.), 12 feb (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun tratará de lograr la primera victoria en 2026 ante el Puente Genil tras un inicio de año errático en el que ha perdido ante el Barcelona en la Copa España y contra Caserío Ciudad Real en la jornada de Liga Asobal entre semana.

El equipo cordobés llega a este partido apremiado en la clasificación, una ocasión propicia para el objetivo de los irundarras si no quieren perder la estela de los primeros clasificados en la lucha por la segunda plaza.

No lo va a tener nada fácil el conjunto de Alex Mozas porque los andaluces se han reforzado durante el parón enero y dieron buena muestra de su potencial, a pesar de la derrota ante todo un Granollers. Tiene el añadido de velar armas para el retorno europeo del martes.

La visita a Montpellier condiciona el desarrollo del choque liguero porque Mozas va a tener que gestionar muy bien los esfuerzos de sus jugadores si quiere llegar entero ante uno de los grandes de la liga francesa y también en Europa, donde alcanzó el podio la pasada temporada en la Liga Europea.

Los problemas del Bidasoa-Irun se aminorarían si consigue recuperar a dos de sus puntales defensivos ausentes en los compromisos de 2026, Iñaki Peciña y Mateos da Silva, que son uno de los baluartes de los guipuzcoanos pero todo indica que no llegarán a este encuentro.

La estadística está del lado del Bidasoa, que no ha perdido nunca en su feudo de Artaleku ante los cordobeses, siempre con unas diferencias cómodas que este viernes, ante el estado de forma de ambos conjuntos, no invitan a pensar que vayan a producirse. EFE

