El Baskonia, a pescar en el río revuelto de Mónaco

Vitoria, 12 feb (EFE).- Kosner Baskonia pretende pescar este viernes en el río revuelto de Mónaco y lograr así su segunda victoria de la temporada lejos del Buesa Arena en la Euroliga.

Los de Paolo Galbiati intentarán aprovechar los problemas de institucionales que afectan al equipo del Principado para cambiar el paso como visitante europeo.

Los problemas financieros del club monegasco han afectado de lleno al rendimiento deportivo de un equipo llamado a estar presente en la Final Four de la Euroliga, pero que sus cinco últimas derrotas consecutivas en la competición continental le han cambiado el foco, al menos de momento.

El rival azulgrana ocupa la décima plaza y marca el límite con el 'play in' con 15 triunfos, seis más que un Baskonia que mira el día a día.

En la liga francesa han conseguido levantar el vuelo, pero en los partidos europeos, los de Vassilis Spanoulis están sufriendo más de lo esperado. Bayern, Zalgiris, Virtus, Real Madrid y Estrella Roja han sido sus últimos verdugos.

A pesar de todo, el Mónaco sigue siendo el segundo equipo que más puntos anota por partido gracias a un elenco de estrellas comandado por Mike James, que cuenta con escuderos de lujo como Alpha Diallo, Elie Okobo, Nikola Mirotic o Daniel Theis, entre muchos otros.

Otra de las claves del juego del equipo del Principado es el buen balance que maneja con las asistencias y los balones perdidos, unas diferencias que indican la capacidad del Mónaco de jugar en equipo y encontrar espacios para hacer canastas sin tomar riesgos.

El técnico griego no podrá contar en la pintura con uno de sus postes destacados, Kevarrious Hayes, mientras que en el Baskonia sigue sin estar disponible Tadas Sedekerskis. EFE

