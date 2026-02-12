El aeropuerto de Barcelona cancela 101 vuelos y desvía otros 10 por el temporal de viento

(Actualiza las cifras de la EC4275)

Barcelona, 12 feb (EFE).- El temporal de viento ha obligado a desviar 10 vuelos que tenían que aterrizar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat a otros aeródromos, mientras que ha obligado a las aerolíneas a cancelar otros 101.

Según los últimos datos facilitados por el aeropuerto catalán, el balance de esta mañana es que se han podido operar 199 vuelos y hay pendientes de programar 599 movimientos de aeronaves para el resto del día.

Con todo, se espera que, si se confirma la previsión meteorológica y el viento baja por debajo de los umbrales operativos establecidos, las incidencias vayan a menos y que el aeropuerto recupere paulatinamente la normalidad en las próximas horas.

Durante la mañana, las fuertes rachas de viento han llevado a los controladores a espaciar las operaciones para garantizar la seguridad, lo que ha limitado la capacidad del aeropuerto.

Asimismo, se han hecho revisiones periódicas de las pistas para asegurar que no se quedaran en tierra objetos arrastrados por el viento, lo que ha obligado en algunos momentos a operar en pista única.

Durante esta mañana, se han dado rachas de viento de hasta 92,5 km/h en el aeropuerto de El Prat. EFE

(vídeo)