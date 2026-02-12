Espana agencias

Educación toma nota de la petición del Consejo Escolar de bajar aún más la jornada docente

Madrid, 12 feb (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha acudido por primera vez al pleno del Consejo Escolar del Estado (CEE) para tomar nota de las peticiones de toda la comunidad educativa, que aboga por bajar más la jornada de los docentes y extender la medida a la enseñanza concertada.

El pleno del CEE ha aprobado por unanimidad y por asentimiento el dictamen elaborado por la Comisión Permanente que pide que el nuevo anteproyecto de ley que bajará ratios en las aulas de primaria (hasta 22 alumnos) y de secundaria (hasta 25 alumnos) también se aplique en la educación concertada.

"Ha de ser para todo el sistema, porque no estamos hablando de dar más dinero a los conciertos ni de apoyar a los conciertos educativos, sino de mejorar la calidad del sistema y las condiciones laborales de todo el profesorado", señalaba a EFE la secretaria general de políticas educativas de CC. OO., Teresa Esperabé.

La ministra de Educación ha dicho que el Gobierno "está dispuesto a escuchar y a trabajar conjuntamente, ya que el Consejo Escolar "es la voz de la comunidad educativa".

"Esto no es algo cerrado, esto es algo que tenemos que ir sumando", ha recalcado Tolón tras incidir en que el CEE es el "máximo órgano de participación".

La ministra ha defendido la bajada de la ratio en las aulas y de la jornada laboral del docente -que según el anteproyecto sería de un máximo de 23 horas semanales en primaria y de 18 horas en secundaria-, porque "refuerzan la educación y su calidad".

Sin embargo, el Consejo Escolar aboga por rebajar aún más las horas, aunque no especifica en qué sentido y si para docentes mayores de 55 años, tal como pide CC. OO.

El dictamen aprobado por el Consejo Escolar no ha recibido ninguna enmienda y también recomienda que todo el alumnado con necesidades educativas especiales, sea del tipo que sea, cuente doble y aboga por concretar los conceptos horarios del profesorado que debieran considerarse lectivos.

Asimismo pide agilizar el calendario de aplicación de la ley, que es progresivo y cuya entrada en vigor de forma completa sería para el curso 2031-2032, para que sea "en el menor tiempo posible".

El Ejecutivo ha propuesto que la rebaja de ratios comience en el curso 2027-2028 en infantil y primaria, al curso siguiente en secundaria y al año siguiente en bachillerato.

La presidenta del Consejo Escolar Estatal, Encarna Cuenca, ha pedido que el anteproyecto se acompañe de una memoria económica.

En su informe, el CEE señala que de forma complementaria a esta nueva ley, que todavía no tiene fecha para ser ratificada nuevamente por el Consejo de Ministros, debe haber una subida de nivel del cuerpo de maestros al A1 para igualarlo al resto del profesorado así como establecerse una jubilación específica anticipada y gratificada.

Regular la salud laboral del profesorado teniendo en cuenta también los riesgos psicosociales, reducir la burocracia y la sobrecarga de trabajo y reformar los procesos de ingreso y acceso son otras cuestiones que recomienda el Consejo Escolar en su ponencia y que todavía están sobre las mesas de negociación entre el Ministerio y los sindicatos.

En este sentido Tolón ha dicho, antes de participar en el pleno, que está trabajando en estas medidas para reducir la burocracia y "no les impida que sigan haciendo su labor docente", así como en regular y formar a los equipos directivos "para que tengan un mayor rigor pedagógico". EFE

