Dimite la alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia) al sentirse utilizada para perjudicar al PNV

Bilbao, 12 feb (EFE).- La alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia) Karmele Tubilla (PNV) ha renunciado al cargo por "razones personales, familiares y políticas", según ha explicado en un comunicado, y se ha mostrado convencida de estar siendo utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen de su partido.

En noviembre, Tubilla apartó de sus funciones a la concejal del área de Seguridad, Sonia López, después de que se quebrara su confianza en ella tras las acusaciones por parte de los sindicatos de una supuesta filtración de un examen de ascenso a un agente de la Policía Local.

El PNV ha indicado, por su parte, que será el hasta ahora primer teniente de alcalde, Edorta Rodrigo, quien asuma inicialmente el cargo mientras se trabaja en la elección de la persona que se presentará al pleno para "llevar las riendas del futuro de Santurtzi". EFE

