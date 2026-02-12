Espana agencias

Detenido en Pamplona un hombre por organizar viajes en patera de Marruecos a España

Pamplona, 12 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre que se encontraba en situación irregular en España y sobre el que pesaba una orden de detención internacional cursada por las autoridades marroquíes por su posible implicación en la organización de viajes en patera desde el país norteafricano.

A través de los mecanismos de cooperación policial internacional, la Brigada Provincial de Policía Judicial tuvo conocimiento de una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de Marruecos para la detención de un hombre que podía residir en Pamplona, con el objetivo de solicitar su extradición, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las investigaciones policiales culminaron con la detención de esta persona, a la que se imputa, en aplicación del Código Penal español, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, si bien la requisitoria responde a una reclamación de Marruecos por su posible responsabilidad al facilitar la emigración clandestina por vía marítima a individuos reclutados por él mismo.

Al parecer, señala la Policía Nacional, esta persona formaría parte de un entramado criminal dedicado a la organización de viajes en patera procedentes de Marruecos y con destino a Europa. EFE

