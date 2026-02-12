Detenido en Jerez un ciberacosador sexual que captó a una niña de 8 años de Tarragona

Jerez de la Frontera (Cádiz), 12 feb (EFE).- Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un hombre de 32 años como supuesto autor de delitos de exhibición y utilización de menores para la elaboración de material pornográfico, tras captar a una niña de ocho años residente en Tarragona a través de una plataforma de juegos en línea.

Según han informado fuentes policiales, la investigación comenzó a raíz de la denuncia de la madre de la menor en Amposta (Tarragona). La mujer sospechó que un desconocido había contactado con su hija y puso los hechos en conocimiento del Área de Cibercrimen de la policía autonómica catalana.

El arrestado, que cuenta con antecedentes previos por malos tratos, contactó inicialmente con la víctima a través del videojuego Free Fire Max. Posteriormente, logró persuadirla para trasladar la comunicación a la red social Snapchat, donde existen funciones de mensajería privada.

Tras ganarse su confianza, el detenido manipuló a la menor para que le enviara un total de 102 fotografías y dos vídeos de contenido sexual.

Las pesquisas de los Mossos d’Esquadra situaron el origen de las conexiones en la provincia de Cádiz, lo que motivó la intervención del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Jerez.

Los agentes localizaron el domicilio del sospechoso en pocas horas y procedieron a su detención el pasado 2 de febrero.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Jerez y del Juzgado de Instrucción número 4 de Amposta, que es el órgano que instruye la causa judicial. EFE

