Detenida una cuidadora en Ciudad Real por presunto maltrato a una anciana de 93 años

Ciudad Real, 12 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a una cuidadora por presunto maltrato a una mujer de 93 años, a la que "vociferaba, zarandeaba y agredía" de forma continuada en el tiempo.

Según ha informado la Policía en un comunicado, se ha detenido a la mujer como presunta autora de los delitos de trato degradante y malos tratos habituales en el ámbito familiar.

La víctima, considerada especialmente vulnerable y sin familiares directos que velaran por su situación, convivía en el mismo domicilio con la trabajadora arrestada, que agredía a la anciana en momentos de estrés o cuando entendía que no colaboraba o no seguía sus indicaciones.

Estos episodios no se producían únicamente durante las tareas de cuidado, sino también en traslados y visitas médicas.

La investigación se inició tras la colaboración ciudadana, después de que varios testigos alertaran de esta situación.

Una vez verificado el estado de vulnerabilidad de la mujer y garantizada su integridad, los agentes procedieron a la detención de la cuidadora en el domicilio que ambas compartían.

Asimismo, se informó de la situación a los Servicios Sociales, que decretaron el ingreso inmediato de la anciana en una residencia de la localidad. EFE

