Desmantelan en Málaga una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Málaga, 12 feb (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una red que supuestamente se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, operación que se ha saldado con la detención de dieciséis personas.

La red tenía varios burdeles, dos en Málaga capital y uno en Marbella, donde las víctimas eran prostituidas bajo condiciones abusivas al tiempo que la red se lucraba a costa de ellas, según ha informado este jueves la Policía Nacional.

En los prostíbulos los agentes constataron que además se producía tráfico de drogas y venta de potenciadores sexuales sin control sanitario.

Todas las mujeres tenían el mismo perfil: jóvenes y extranjeras, de entre 25 y 40 años, procedentes de países latinoamericanos.

Una de las víctimas pudo llegar a la provincia de Córdoba donde denunció a la organización criminal que la había explotado sexualmente.

La víctima relató a los investigadores las circunstancias por las que había pasado en una de las casas, situada en Málaga, donde había sido prostituida. El testimonio sirvió para iniciar la operación, que ha sido resuelta en seis meses.

Entre los dieciséis detenidos, destaca el papel protagonista de cuatro hombres como principales investigados, y de ellos el cabecilla de la trama, de 43 años, quien se encargaba de supervisar el funcionamiento de los burdeles.

En la estructura de la organización, los investigadores han destacado el rol de una pareja que gestionaba una de las casas, empleando su domicilio para guardar sustancias estupefacientes, y se daba la circunstancia de que en la vivienda también residía su hijo menor de edad.

Entre los detenidos figuran también cuatro mujeres, de las que una de ellas, de 38 años había, ascendido dentro de la organización, pasando de ser prostituida en una de las casas a ser encargada, para con posterioridad acabar siendo socia, junto al cabecilla, y formando parte del negocio.

A todos ellos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delito relativo a la prostitución, contra la salud pública y organización criminal.

Otro de los detenidos, de 34 años, deberá responder ante el juez por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Se trata de un integrante conocido por el resto de miembros de la organización como ´El Doctor´, cuyo papel era el de suministrar las sustancias estupefacientes y respondía a este alias por ser quien, además, inyectaba anabolizantes al cabecilla del entramado.

Respecto al rol de los encargados dentro de la organización era el de controlar a las víctimas, vigilar horarios y asegurarse del cumplimiento de las normas impuestas, impresas en un documento, que debían seguir tanto en la recepción de las mujeres que entraban en la casa como cuando la abandonaban. EFE

EFE

