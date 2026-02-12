Cultura devuelve a Brihuega (Guadalajara) patrimonio incautado que dictadura no devolvió

Brihuega (Guadalajara), 12 feb (EFE).- El Ministerio de Cultura ha devuelto este jueves a Brihuega (Guadalajara) bienes que habían sido protegidos durante la Guerra Civil por la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Histórico del gobierno de la República y que no fue devuelto por la dictadura.

El acto, celebrado en el Museo de Historia de Brihuega, ha estado presidido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y han participado el alcalde de la localidad, Luis Viejo, el vicario general de la diócesis Sigüenza-Guadalajara, Agustín Bugeda, y otros representantes políticos así como vecinos que han acudido a conocer estas obras recuperadas.

La restitución realizada permitirá que a partir de ahora los bienes puedan ser visitados en sus localidades de origen, en el Museo de Historia de Brihuega y el Museo Diocesano de El Casar.

Urtasun ha dicho que este acto de restitución "es algo más que una expresión de nuestra responsabilidad y de nuestro deber como gobierno; es un acto de reparación y de homenaje a quienes, en tiempos muy difíciles, mantuvieron encendida la llama de la cultura y de la salvaguarda de nuestro patrimonio”.

Los bienes restituidos proceden de las iglesias de San Miguel, San Felipe y del monasterio de Santa Ana y son tres esculturas de gran formato y un fragmento de sarcófago, datadas entre el último cuarto del siglo XV e inicios del XVI, a las que se suma una cruz procesional fechada en 1564 cuyo depósito final se efectuará en el Museo Diocesano de El Casar, ha detallado el ministro.

Urtasun ha relatado el recorrido histórico de los bienes devueltos, que parte de mayo de 1938 cuando los técnicos de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Madrid se desplazaron a Guadalajara para evaluar los daños ocasionados por la guerra en los bienes culturales de la zona a instancias del entonces alcalde, Daniel Centenera.

Ante los desperfectos observados, comienzan a realizar las gestiones necesarias para su evacuación y el 18 de mayo de ese mismo año, el alcalde de Brihuega les entregó un conjunto de bienes procedentes de las iglesias de la localidad para que fueran resguardados en lugar seguro.

En concreto, entregó una estatua yacente de alabastro y un fragmento de sarcófago con escudo blasonado pertenecientes a la iglesia de San Miguel; una lápida con la figura yacente del arcipreste de Talamanca de la iglesia de San Felipe, y la figura orante de don Juan de Molina que se encontraba en la iglesia de San Bernando del Monasterio de Santa Ana.

Todas estas piezas estás datadas entre el último cuarto del siglo XV y principios del siglo XVI y fueron trasladadas y depositadas en los almacenes de la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico.

Al finalizar la guerra, el alcalde solicitó información sobre los bienes, que custodiaba el Servicio de Recuperación Artística del gobierno franquista, pero solo se confirmó que disponían de información sobre ellos en su archivo ya que los bienes nunca fueron devueltos.

El alcalde de Brihuega ha asegurado en el acto que este jueves es un “día importante” para la localidad y ha señalado que esta recuperación de obras “no es algo circunstancial; desde el principio este Ayuntamiento se marcó como prioridad recuperar nuestro patrimonio histórico-artístico, y queremos seguir en esa labor”.

El ministro ha recordado que a los resultados publicados hasta ahora se han sumado nuevos hallazgos en el Museo Nacional de Artes Escénicas de Almagro, o el Palacio de Magalia perteneciente al INAEM, hasta superar la cifra de 7.070 bienes incautados identificados y ha señalado que “seguiremos sumando nuevos procesos restitutivos, al amparo de la ley y bajo el experto criterio científico del personal de nuestros archivos y museos”. EFE

brl/sy/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)