Cuatro detenidos en Murcia por retener a una mujer desaparecida desde 2024

Murcia, 12 feb (EFE).- Cuatro hombres han sido detenidos en Murcia, uno de ellos acusado de retener durante casi dos años a una mujer desaparecida desde abril de 2024, y otras tres personas han sido arrestadas por encubrimiento, según ha confirmado este jueves el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

Lucas, que ha hecho estas declaraciones en Caravaca de la Cruz durante una visita institucional, ha confirmado que la investigación continúa en curso y que los cuatro detenidos —el presunto autor y tres supuestos cooperadores necesarios por encubrimiento— pasarán mañana a disposición judicial.

El delegado ha explicado que, debido a la sensibilidad y complejidad del caso, no se facilitarán más detalles por el momento.

La mujer constaba oficialmente como desaparecida desde abril de 2024 y, presuntamente, habría permanecido retenida durante casi dos años.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos y depurar posibles responsabilidades adicionales.

La causa se está investigando como un posible caso de violencia de género y detención ilegal y la Policía mantiene algunas circunstancias bajo reserva para proteger a la víctima y evitar obstaculizar el proceso judicial.

Según los relatos publicados por algunos medios de comunicación, el hombre la agredió sexualmente y la mantuvo en condiciones de cautiverio, con violencia física. EFE