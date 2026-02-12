Espana agencias

Cooper Flagg se perderá el 'All Star' por un esguince en el pie

Washington, 11 feb (EFE).- Los Dallas Mavericks anunciaron este miércoles que el 'rookie' Cooper Flagg sufrió un esguince en la parte media del pie izquierdo y no podrá jugar en el 'All Star', donde iba a participar en el torneo 'Rising Stars'.

Flagg, que se sometió a una resonancia magnética, sufrió la lesión durante el partido que los Mavericks disputaron en Phoenix con victoria de los Suns por 120-111. Flagg disputó más de 35 minutos y anotó 27 puntos.

El 'rookie', elegido como número uno del último 'draft', será baja en el partido de este jueves frente a Los Angeles Lakers y para el que hubiese sido, este fin de semana, su primer 'All Star'.

Flagg estaba convocado en el 'Team Melo' -capitaneado por Carmelo Anthony- junto a Stephon Castle y Dylan Harper de los San Antonio Spurs o Reed Sheppard de los Houston Rockets.

Para este año, la NBA ha organizado un minitorneo llamado 'Rising Stars', que contará con cuatro equipos formados por 'rookies' de primer y segundo año, así como por jugadores de la G League.

Flagg se ha erigido en pocos meses en el líder de los Mavericks, con un promedio 20,4 puntos, 6,6 rebotes y 4,1 asistencias por partido, y es el favorito a ser elegido como 'Rookie del Año'. EFE

