Redacción deportes, 12 feb (EFE).- Configuración de los grupos de la fase liga de la Liga de Naciones europea tras el sorteo celebrado este jueves en Bruselas.

.

-- Liga A

GRUPO 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

GRUPO 2: Alemania, Holanda, Serbia y Grecia

GRUPO 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa.

GRUPO 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

-- Liga B

Grupo 1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.

Grupo 2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.

Grupo 3: Israel, Austria, República Irlanda y Kosovo.

Grupo 4: Polonia, Bosnia Herzegovina, Rumanía y Suecia.

-- Liga C

Grupo 1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.

Grupo 2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar.

Grupo 3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.

Grupo 4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta.

-- Liga D

Grupo 1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra.

Grupo 2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.

.

- Calendario fase liga:

Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026

Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026

Jornada 3: 30 de septiembre-3 de octubre de 2026

Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026

Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026

Jornada 6: 15-17 de noviembre de 2026

.

- Cuartos de final y eliminatorias de ascenso y descenso:

25-30 de marzo de 2027

- Eliminatorias de la Liga C/D 23-28 de marzo de 2028

.

-- Fase final:

9-13 de junio de 2027.

La sede y las fechas definitivas por determinar.

Se disputará en el país de alguno de los cuatro clasificados para la Final entre cuatro. EFE