Conde-Pumpido urge al Senado a la renovación del TC como manda la Constitución

Madrid, 12 feb (EFE).- El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha urgido este jueves al Senado a nombrar a los cuatro nuevos magistrados que vencieron su mandato en diciembre, entre ellos él mismo, porque si bien ha asegurado que este retraso no afecta al desempeño diario del tribunal sí incide en las previsiones que mandata la propia Constitución.

Una reclamación que Conde-Pumpido ha lanzado durante su intervención en el acto de recuerdo que este jueves el Constitucional ha celebrado con ocasión del trigésimo aniversario del asesinato a manos de ETA del que fuera su magistrado y presidente Francisco Tomás y Valiente.

A él se ha referido precisamente para recordar que Tomás y Valiente ya advertía de los riesgos que amenazan a las instituciones si no se las cuida adecuadamente y que estas, como él decía, ganan o pierden prestigio y resultan dañadas si existen retrasos cuando han de ser renovadas.

"Nos encontramos a la espera de que el Senado lleve a cabo la renovación de cuatro magistrados y, si bien es cierto que ese retraso no afecta al desempeño, sí afecta a las previsiones constitucionales", ha asegurado el presidente del TC, para quien la legitimidad de este tribunal viene dada precisamente de la Constitución.

El Senado inició a finales de agosto el proceso de renovación parcial del Constitucional por la conclusión en diciembre del mandato de cuatro de sus doce magistrados, entre ellos Conde-Pumpido, además de María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías.

Durante su intervención también ha aprovechado para advertir de que resulta "dañino, frustrante e incoherente" que desde los tres poderes del Estado que son quienes eligen a estos magistrados se puedan percibir "descalificaciones o cuestionamientos".

Pro eso, ha defendido como "única respuesta" el cumplimiento riguroso de su trabajo "con imparcialidad, independencia y fidelidad a la Constitución". EFE

