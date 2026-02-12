Comprar una casa en solitario exige casi 9 años de sueldo íntegro en España

Madrid, 12 feb (EFE).- Acceder a la compra de una vivienda en solitario en España requiere destinar entre ocho y nueve años de salario íntegro, mientras que una pareja necesita destinar la totalidad de su salario conjunto durante algo más de cuatro años, según expone un estudio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

En concreto, los hombres solteros necesitan destinar de media 7,85 años de su salario bruto anual para adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en España.

En el caso de las mujeres solteras, el esfuerzo es "sensiblemente" mayor: 9,32 años de sueldo, lo que evidencia que la brecha salarial se traslada de forma directa al acceso a la vivienda en propiedad.

En contraste, las parejas reducen de forma notable el esfuerzo necesario para comprar vivienda. De media, necesitan destinar 4,26 años de su salario conjunto para hacer frente al coste total de una vivienda.

Por territorios, el País Vasco es la comunidad donde menos años de salario bruto se requieren para pagar una vivienda media, situada en torno a 2.650 euros por metro cuadrado según el portal Idealista, con 7,12 años de sueldo íntegro, seguida por la Comunidad de Madrid (7,40 años) y Navarra (7,64 años).

En el extremo opuesto, las autonomías donde mayor esfuerzo salarial se necesita para adquirir una vivienda promedio son Extremadura con 10,07 años de sueldo bruto, Canarias (9,92 años) y Castilla-La Mancha (9,58 años).

Según UCI, el mercado residencial se caracteriza por el predominio de la compra en pareja, pues el 74 % de los compradores adquieren viviendas en pareja.

Dentro de este grupo, las parejas con hijos concentran el 49 % de las compraventas, seguidas de las parejas sin hijos (26 %) y las familias monoparentales representan en torno al 5 % del total de operaciones, lo que refleja la distinta capacidad de acceso a la vivienda en función de la estructura del hogar y del nivel de ingresos. EFE