Cerezo: “Julián Alvarez quiere jugar en el Atlético de Madrid”

Madrid, 12 feb (EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, insistió este jueves en su idea de que los “jugadores juegan donde quieren” y remarcó que Julián Álvarez quiere hacerlo en el club rojiblanco, en el que, según el dirigente, permanecerá muchas temporadas más.

“Araujo puede decir lo que quiera, pero no creo que sea nadie en el Atlético de Madrid para decir nada, pero, bueno, Araujo es un buen defensa y lo que tiene que hacer esta noche es que nos deje meter goles y ya verás como se lo perdonamos todo”, dijo Cerezo cuando fue preguntado por las declaraciones del defensa del Barcelona sobre que Julián debería jugar en el equipo azulgrana.

Para él, todo este ruido en torno al futuro del atacante argentino, con contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, “perjudica al jugador”, al club y “a todo el mundo”, cuando la entidad rojiblanca “no sabe nada de esto”.

“Ya sabéis vosotros que los jugadores juegan donde quieren jugar y este quiere jugar en el Atlético de Madrid”, aseguró Cerezo, “completamente convencido” de ello, además de afirmar que jugará muchas temporadas en el club rojiblanco. “Y yo no te miento”, añadió, rotundo.

Julián Alvarez no ha marcado gol en sus últimos once encuentros con el Atlético. “Está pasando una temporada mala, que no le salen las cosas como él quiere ni como todos queremos, pero llegará un día que le tendrán que salir las cosas bien, que puede ser esta noche”, declaró.

Además, Cerezo proclamó la total confianza del club en Diego Simeone, entrenador del conjunto madrileño, y explicó que les “gustaría ganar algo” en esta temporada.

“Tenemos que ganar algo. La Copa puede ser una buena solución, pero la Liga, aunque ya está lejos, también podemos hacer un buen papel y en la Champions todavía quedan jugar partidos importantes para estar en octavos”, añadió Cerezo, que no da “por perdido nada” hasta que lo dicten las matemáticas, en referencia a la Liga.

También habló sobre el terreno de juego del Metropolitano, del que Koke Resurrección y Antoine Griezmann se han quejado de su estado.

“Ha llovido mucho, el césped lo cambiamos todos los años, pero yo creo que el césped está bien. Ahora, son los jugadores los que tienen que decir si el césped está bien o mal, que son los que juegan. Si está mal lo vamos a cambiar, pero yo no lo sé. No soy jardinero”, expuso. EFE