Ceferin: "Estoy muy contento por vuelta de R.Madrid y Barcelona a familia fútbol europeo"

Redacción deportes (Madrid), 12 feb (EFE).- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró este jueves en el 50 Congreso del organismo en Bruselas que está "personalmente muy contento de que el Real Madrid y el Barcelona vuelvan a la familia del fútbol europeo", tras el acuerdo para acabar con la Superliga anunciado el miércoles.

"Hemos tenido algunos desacuerdos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero nunca nos perdimos el respeto mutuo, ni perdimos el amor por el juego. El único ganador de esta situación es el fútbol, nadie más", dijo en mitad de un aplauso de la sala y de reconocer y agradecer la labor de intermediación del presidente de los Clubes Europeos (EFC), el catarí Nasser Al-Khelaifi, para alcanzar el acuerdo. EFE

