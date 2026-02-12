Espana agencias

Ceferín, dispuesto a volver al Bernabéu: "La unidad ha llegado al fútbol europeo"

Guardar

Redacción deportes, 12 feb (EFE).-Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, deslizó este jueves en rueda de prensa su posible regreso al estadio Santiago Bernabéu y se mostró satisfecho por la vuelta a la unidad en el fútbol europeo tras el acuerdo que puso fin al proyecto de la Superliga.

Ceferin atendió a los medios de comunicación tras la conclusión del 50º Congreso de la UEFA, celebrado en Bruselas, y, sin profundizar en los detalles del acuerdo entre su organismo y el Real Madrid, opinó sobre el fin de un plan que, a su juicio, contribuirá a unir al fútbol continental.

"Solo puedo decir que estamos todos contentos por este acuerdo. Funcionará para el bienestar del fútbol y lo seguiréis de cerca (a los periodistas). ¿Cuál será el desarrollo? Por ahora no puedo decir más al respecto. Es genial que estemos de nuevo unidos", dijo.

"No dice nada sobre ningún equlibrio de poder (el acuerdo). Dice que la unidad llegó al fútbol europeo, que es mucho más importante. Lo entiendo, es menos polémico y quizá menos interesante. Pero es sólo unidad", agregó.

Preguntado en un par de ocasiones por los detalles del acuerdo, insistió en que sólo puede hablar de lo que estaba escrito en el comunicado de prensa, insistió en que "la unidad es lo más importante" y señaló que no quiere hablar ni de poderes "ni de esto o aquello".

"Quiero hablar de que todos estábamos y todavía estamos un poco cansados de estas cosas. No deberíamos pensar en ello. Ahora todos deberían pensar en el fútbol. Estoy muy feliz. Pensamos en el bienestar del fútbol", apuntó.

Preguntado por si volverá al estadio Santiago Bernabéu, fue claro: "No es ningún problema para mi ir allí. La semana que viene voy a Atenas, la siguiente a a Milán y más adelante veremos".

Además, habló sobre la supuesta superioridad del fútbol inglés sobre el resto de equipos y ligas europeas y recordó que la temporada pasada fue un equipo francés como el PSG el que ganó la Liga de Campeones.

Asimismo, se refirió a la idea lanzada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales, al menos en categorías inferiores. Sobre esta cuestión, y después de que Infantino afirmara que la medida no había conseguido resultados, Ceferin evitó hacer comentarios y se limitó a señalar que «la postura de la UEFA es clara».

"No quiero comentar lo que dicen los demás. Es una pregunta predecible. Revisé lo que dijo y creo que se ha hecho una historia demasiado grande sin una razón especial, porque se dijo que había demasiado odio. Dijo que debemos revisarlo; por supuesto, deberíamos mirarlo todo. Habló de la juventud, de los niños. Nuestra posición la he repetido muchas veces y creo que la historia se ha hecho grande sin una razón especial", señaló.

También cuestionado por las críticas dirigidas a Infantino por este planteamiento, Ceferin insitió en hablar solo de la UEFA y en no entrar en disputas.

"Si alguien da su opinión no debería ser insultado por nadie. La posición de la UEFA es clara, no ha cambiado. Miramos todo todos los días lo que pasa, y el mundo cambia muy rápido y tenemos que seguirlo. A ver qué nos depara el futuro. Puedo comentar lo que hace la UEFA, pero no lo que hace FIFA ni lo que dicen los gobiernos". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La defensa del creador de Rojadirecta niega que cometiese un delito y pide su absolución

El representante legal del dueño de la popular web argumenta que su cliente solo facilitaba una agenda, defiende que no se lucró y sostiene que la ley ampara a quienes actúan como meros intermediarios digitales ante posibles infracciones

Infobae

Marlaska defiende que Gobierno y PSOE actuaron "desde el primer momento" con Ábalos: "Tolerancia cero con la corrupción"

Fernando Grande-Marlaska aseguró que tanto el Ejecutivo central como el partido socialista respondieron con rapidez ante la supuesta implicación de José Luis Ábalos, subrayando “colaboración plena con las autoridades judiciales” y el compromiso institucional con la legalidad

Marlaska defiende que Gobierno y

Andrés Martín: El partido en Éibar va a ser muy complicado

Infobae

Samara Ortiz: "La victoria en Madrid fue un subidón"

Infobae

La tradición de tres generaciones recibe su premio, que sabe casi a estrella Michelin

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se parece a Sumar,

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa