Ceferín, dispuesto a volver al Bernabéu: "La unidad ha llegado al fútbol europeo"

Redacción deportes, 12 feb (EFE).-Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, deslizó este jueves en rueda de prensa su posible regreso al estadio Santiago Bernabéu y se mostró satisfecho por la vuelta a la unidad en el fútbol europeo tras el acuerdo que puso fin al proyecto de la Superliga.

Ceferin atendió a los medios de comunicación tras la conclusión del 50º Congreso de la UEFA, celebrado en Bruselas, y, sin profundizar en los detalles del acuerdo entre su organismo y el Real Madrid, opinó sobre el fin de un plan que, a su juicio, contribuirá a unir al fútbol continental.

"Solo puedo decir que estamos todos contentos por este acuerdo. Funcionará para el bienestar del fútbol y lo seguiréis de cerca (a los periodistas). ¿Cuál será el desarrollo? Por ahora no puedo decir más al respecto. Es genial que estemos de nuevo unidos", dijo.

"No dice nada sobre ningún equlibrio de poder (el acuerdo). Dice que la unidad llegó al fútbol europeo, que es mucho más importante. Lo entiendo, es menos polémico y quizá menos interesante. Pero es sólo unidad", agregó.

Preguntado en un par de ocasiones por los detalles del acuerdo, insistió en que sólo puede hablar de lo que estaba escrito en el comunicado de prensa, insistió en que "la unidad es lo más importante" y señaló que no quiere hablar ni de poderes "ni de esto o aquello".

"Quiero hablar de que todos estábamos y todavía estamos un poco cansados de estas cosas. No deberíamos pensar en ello. Ahora todos deberían pensar en el fútbol. Estoy muy feliz. Pensamos en el bienestar del fútbol", apuntó.

Preguntado por si volverá al estadio Santiago Bernabéu, fue claro: "No es ningún problema para mi ir allí. La semana que viene voy a Atenas, la siguiente a a Milán y más adelante veremos".

Además, habló sobre la supuesta superioridad del fútbol inglés sobre el resto de equipos y ligas europeas y recordó que la temporada pasada fue un equipo francés como el PSG el que ganó la Liga de Campeones.

Asimismo, se refirió a la idea lanzada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales, al menos en categorías inferiores. Sobre esta cuestión, y después de que Infantino afirmara que la medida no había conseguido resultados, Ceferin evitó hacer comentarios y se limitó a señalar que «la postura de la UEFA es clara».

"No quiero comentar lo que dicen los demás. Es una pregunta predecible. Revisé lo que dijo y creo que se ha hecho una historia demasiado grande sin una razón especial, porque se dijo que había demasiado odio. Dijo que debemos revisarlo; por supuesto, deberíamos mirarlo todo. Habló de la juventud, de los niños. Nuestra posición la he repetido muchas veces y creo que la historia se ha hecho grande sin una razón especial", señaló.

También cuestionado por las críticas dirigidas a Infantino por este planteamiento, Ceferin insitió en hablar solo de la UEFA y en no entrar en disputas.

"Si alguien da su opinión no debería ser insultado por nadie. La posición de la UEFA es clara, no ha cambiado. Miramos todo todos los días lo que pasa, y el mundo cambia muy rápido y tenemos que seguirlo. A ver qué nos depara el futuro. Puedo comentar lo que hace la UEFA, pero no lo que hace FIFA ni lo que dicen los gobiernos". EFE