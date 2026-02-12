Espana agencias

Casimiro: "Tenerife juega de memoria"

Lugo, 12 feb (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, elogió este jueves a La Laguna Tenerife, un equipo que juega “de memoria” y que cuenta con jugadores “determinantes” en la Liga Endesa.

“Lleva mucho tiempo con el mismo entrenador y con un bloque de jugadores que le permite mantener la misma filosofía de juego. Es un equipo muy experto, entre uno o dos jugadores de Tenerife sumarían más partidos en ACB que todo nuestro equipo. Eso ya habla de la experiencia que tienen. Además, son jugadores muy determinantes”, manifestó en rueda de prensa.

El técnico restó importancia al tropiezo aurinegro en la pista del San Pablo Burgos porque tres días después vencieron a domicilio al Nymburk checo en la Liga de Campeones.

“Vamos a tener que hacer muchas cosas bien para ganar allí”, avisó Casimiro, quien sigue pendiente de la evolución del pívot danés Bakary Dibba, quien aún no ha podido entrenar con el grupo debido a la lesión que ya le impidió jugar ante UCAM Murcia.

“Tenerife es un equipo que intenta controlar el ritmo del partido, que juega a menos posesiones que nosotros. Por ahí puede empezar a decantarse la balanza porque a nosotros nos gusta jugar con más ritmo”, sentenció. EFE

