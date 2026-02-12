Carlos Rodríguez: "Será la primera toma de contacto, pero si puedo iré a ganar"

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El español Carlos Rodríguez (Ineos) afrontará su comienzo de temporada este viernes en el Tour de Provenza con la idea de disfrutar de la toma de contacto con la competición después de un parón que data de julio de 2025, pero sin perder de vista la opción de "poder ganar".

Rodríguez (Almuñécar, 25 años) se retiró en la etapa 18 del último Tour de Francia con una fractura en la pelvis. Desde entonces, un proceso largo de recuperación que le permite reaparecer ahora.

"La recuperación ha sido más larga de lo que esperaba debido al tipo de fractura y el sitio el que era, pero tuve el apoyo del equipo, hemos respetado el proceso y empezado esta temporada sin contratiempos. Ya recuperado, espero plasmar el trabajo en esta carrera de inicio de temporada", señaló el andaluz.

Para Carlos Rodríguez, el Tour de Provenza "será una toma de contacto después de todo este tiempo, pero quiero hacerlo lo mejor posible y, si se puede, iré a ganar. Habrá un día de montaña y estaré atento por si hay opción", señaló.

El ciclista del Ineos señaló que el ambiente en el equipo "es muy bueno, con todo el mundo motivado para mejorar y progresar".

"Los nuevos tienen buena relación con todos, hay buen ambiente. Intentaremos seguir llevando este ambiente en toda la temporada", concluyó.

La 10ª edición del Tour de Provenza se disputa de viernes a domingo sin la mejor participación posible, aunque con nombres de nivel, además del propio Rodríguez: el Lidl Trek presentará como líderes a Tao Geoghegan Hart y Mathias Vacek, el Decathlon confía en Riccitello y el Unibet en el veterano Wout Poels.

El recorrido apuesta por la continuidad, pero con un aliciente interesante en la segunda jornada que puede marcar la general: la etapa entre Forcalquier y Montaña de Lure será clave en la cita de escaladores, con final en alto.

La primera y tercera etapas serán para velocistas y clasicómanos, con salidas en Marsella y Rognac y llegadas en Saint-Victoret y Arles, en una edición donde faltará el ganador de las anteriores ediciones, el danés Mads Pedersen, lesionado recientemente en la Vuelta a Valencia con fracturas de muñeca y clavícula. EFE