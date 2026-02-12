Bomberos de Generalitat de Cataluña atienden unos 200 avisos por viento desde medianoche

Barcelona, 12 feb (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han atendido en toda Cataluña 199 avisos desde la pasada medianoche a causa del temporal de viento, la mayoría por caídas de árboles o ramas, ninguna de ellas de gravedad.

La mayoría de los avisos, 125, se han producido entre las 6.00 y las 7:00 horas de esta mañana, según informan los Bomberos.

La mayor parte de las incidencias se han registrado en la Región Metropolitana Norte (99), la Región Metropolitana Sur (49) y en Girona (39).

En Vilassar de Mar (Barcelona) varios coches han sufrido daños por la caída de ramas de árboles y en Llambilles (Girona) han caído postes de iluminación. EFE