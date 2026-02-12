Espana agencias

Baleares registra 146 incidentes a causa del fuerte viento

(Actualiza la NA4079 con nuevos datos)

Palma, 12 feb (EFE).- La meteorología adversa, con fuertes rachas de viento que han alcanzado una máxima de 162 km/h en Alfàbia (Mallorca), ha causado 146 incidentes en Baleares desde la medianoche hasta las 13.00 horas de esta mañana, según el balance de la Dirección General de Emergencias.

En Mallorca ha habido 107 incidencias, 45 de ellas en Palma, 13 en Inca y 12 en Calvià; en Ibiza han sido 15, de las que 4 han sido en el municipio de Sant Joan de Labritja y 3 en Sant Josep; en Menorca ha habido 23, de las que 15 han ocurrido en Mahón; y en Formentera una.

La mayoría de los incidentes han sido por riesgo de desprendimiento, con 33 actuaciones de los servicios de Emergencia, seguido de los desprendimientos de elementos urbanos, con un total de 29 incidencias.

Además, han caído 29 árboles a la calzada, se han retirado 17 obstáculos o líquidos de la calzada, y ha habido otros 21 árboles caídos en distintos puntos de las islas.

El puerto de Ibiza ha cerrado este jueves por la mañana, a las 6.00 horas, por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado la alerta naranja en todo Baleares por fenómenos costeros.

Tan solo una embarcación ha podido realizar este jueves la ruta entre Ibiza y Formentera desde el puerto de la Savina y de momento, los trayectos marítimos han quedado suspendidos por la llegada de un nuevo temporal a las Pitiusas.

La Aemet ha activado para este jueves el aviso naranja por mala mar en todo Baleares y también por viento fuerte del oeste y noroeste en el interior y el norte de Mallorca y en Menorca, con rachas máximas de 90 km/h, que en cumbres y cabos podrían superar los 130 km/h.

El aviso naranja por fenómenos costeros afecta a todo el archipiélago, por ese viento de componente oeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros, con ola individual máxima de 6 a 8 m.

Además, el aviso es amarillo por el viento en el resto del archipiélago, porque las rachas máximas serán de 70 a 80 kilómetros por hora.

En cuanto al tráfico aéreo, las fuertes rachas de viento han causado la cancelación de un vuelo Palma-Barcelona, así como su correspondiente trayecto de regreso a Mallorca, mientras que en Ibiza se han cancelado siete vuelos de llegada, tres procedentes de Barcelona y cuatro de Palma, junto con sus respectivos vuelos de salida asociados.

En Ibiza también se han registrado dos desvíos, en un vuelo procedente de Sevilla, que ha sido redirigido a Valencia, y en otro desde Londres, que ha aterrizado finalmente en Alicante, según ha informado Aena. En el aeropuerto de Menorca, un vuelo desde Palma ha sido desviado.

Por su parte, Emergencias mantiene activada la alerta naranja, que corresponde al índice de gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal, por vientos fuertes y fenómenos costeros en todo Baleares y ha pedido precaución a la ciudadanía durante las próximas horas del jueves.

Además, ha publicado en redes sociales los consejos de autoprotección aplicables por el viento y el temporal marítimo, que se pueden consultar en https://x.com/Emergencies_112/status/2021851467456377291?s=20. EFE

(foto) (vídeo)

