Ayuso dice que la medalla a EEUU es "a una nación", no a gobiernos "que van y que vienen"

Madrid, 12 feb (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que la condecoración a los Estados Unidos es "a una nación" y no "a los gobiernos que van y que vienen", y ha defendido que "no se pueden romper los puentes entre naciones".

Así ha defendido la Medalla Internacional de la Comunidad a Estados Unidos durante la sesión de control que se ha celebrado esta mañana en la Asamblea de Madrid, después de las críticas de los grupos parlamentarios de la izquierda a esta condecoración.

La presidenta madrileña ha remarcado que se le dará a los Estados Unidos por sus 250 años de independencia: "Quiero que quede claro, esa medalla va a una nación, esté un gobierno o esté otro", ha apuntado.

Así, la presidenta ha afirmado que el país está compuesto por "votantes republicanos, por votantes demócratas o por no votantes", y que "no se pueden romper los puentes entre naciones".

En esa argumentación Ayuso ha continuado asegurando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido "aislar" a España "del mundo y solamente llevarse bien con Hamás" y, por ello, los españoles no tienen que ir "pidiendo perdón por Pedro Sánchez".

Por otra parte, en respuesta a las críticas de la izquierda a su gestión del supuesto caso de acoso por parte del alcalde popular de Móstoles, Manuel Bautista, a una exdil de su partido, la presidenta regional ha respondido: "Vaya feminismo se les ha quedado (...) No se dan cuenta de que todo lo que hacen siempre son ataques personales".

De este modo ha respondido a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, a quién le ha reprochado que la izquierda esté en una "lucha feminista" que se ha quedado en "palabros", con esa forma de tratar a las mujeres, " victimizándonos y persiguiéndonos", ha dicho Ayuso.

En la pregunta formulada por la portavoz socialista Mar Espinar, la presidenta madrileña ha cuestionado que el PSOE se interese por la exedil cuando "no paraban de insultarla" y no la dejaron "de atacar hasta que se convirtió en un ariete contra el Partido Popular".

En relación a las declaraciones de Felipe González sobre que no votará a Sánchez en las próximas generales, Ayuso ha asegurado que el PSOE "se ha cargado" la España "de Felipe González" y al propio expresidente del Gobierno, y cree que por eso a los socialistas "no les va a votar ni Dios".

También ha recriminado al Gobierno "cómo trabajan para ayudar a ETA a sacar a los presos de las cárceles". "Les tenía que dar vergüenza", ha apostillado, en alusión a la salida de prisión de lunes a viernes del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki. EFE