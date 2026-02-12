Atienden a una diputada tras sufrir una caída en la escalera del hemiciclo del Congreso

Madrid, 12 feb (EFE).- Los servicios médicos del Congreso han atendido a la diputada del PSOE Patricia Blanquer tras sufrir una caída en las escaleras del hemiciclo durante un receso del Pleno que se celebra este jueves.

La diputada ha salido del hemiciclo por su propio pie, acompañada del médico de la Cámara Baja, tras ser atendida durante unos minutos en los que ha permanecido tumbada entre los escaños.

Blanquer, diputada por Valencia, lleva en el Congreso desde la X Legislatura. EFE