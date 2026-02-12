Espana agencias

Andrés Martín: El partido en Éibar va a ser muy complicado

Santander, 12 feb (EFE).- El atacante de Aguadulce (Sevilla) del Real Racing Club, Andrés Martín, tiene claro que el partido que disputará este domingo ante el Éibar en Ipurúa va a ser "muy complicado".

"El partido en Éibar va a ser muy difícil, porque Ipurúa es un campo muy complicado. Es el segundo mejor local de la categoría y creo que tenemos que mentalizarnos, ponernos el mono de trabajo e intentar conseguir los tres puntos", ha sostenido este jueves en rueda de prensa.

El '11' verdiblanco ha asegurado que el Racing no mira más allá del próximo partido, puesto que el conjunto de Beñat San José es un rival "muy fuerte" y va a ser un encuentro "muy disputado".

En este sentido, ha subrayado que a estas alturas del campeonato a su equipo no le preocupa la clasificación, y le es indiferente ser primeros que segundos, ya que lo importante de la tabla es a final de temporada.

Lo que sí dice tener claro es lo que ha de hacer el Racing para mantenerse arriba: trabajar en el día a día como lo está haciendo hasta la fecha, porque la plantilla trabaja "de manera increíble".

"Estamos mentalizados en seguir arriba, ganar todos los partidos posibles y hacernos fuertes en casa que es primordial", ha apostillado Andrés Martín.

El extremo andaluz, que es el máximo artillero del equipo esta campaña con once tantos, ha reconocido que el Racing está consiguiendo ser un equipo "muy sólido", y cree que ha mejorado mucho en ese aspecto como demuestran los últimos resultados.

Sin embargo, ha asegurado que a principio de temporada al equipo le costó este apartado, aunque ahora los jugadores de arriba, entre los que se incluye, están ayudando más y eso, a su juicio, se nota.

Respecto al estilo de juego del conjunto santanderino, el de Aguadulce ha destacado que al Racing le gusta "el rock and roll", aunque es consciente de que el ascenso pasa por ser un equipo fuerte defensivamente, ya que a nivel ofensivo es un "muy buen equipo", que en cualquier momento puede hacer gol.

Sobre la incorporación del delantero madrileño Jaime Mata,ha asegurado que en la plantilla están "muy contentos" con su llegada porque saben de lo que es capaz.

"Es un delantero con mucha experiencia, espero que marque muchos goles y que esa veteranía nos ayude en los momentos importantes", ha apuntado. EFE

